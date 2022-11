Nuova Grande Loano: “Le colonnine di ricarica per le auto non funzionano, l’amministrazione le attivi”

Loano. “Le auto elettriche rappresentano una delle rivoluzioni positive per l’ambiente grazie alle loro emissioni azzerate. Esistono incentivi di varia natura per promuovere ed agevolare il rinnovamento del parco macchine della nostra società, ma un elemento essenziale è un ampia presenza di colonnine di ricarica sul territorio. Loano avrebbe potuto distinguersi per essere tra gli ancora pochi comuni della provincia ad averne installate, ma purtroppo al momento ha guadagnato solo una brutta figura: perché le colonnine di ricarica ci sono. Ma non funzionano”.

A dirlo è Francesca Munerol, consigliere del gruppo di minoranza Nuova Grande Loano, che ha presentato una mozione a riguardo.

“Sono stati proprio diversi nostri concittadini a farcelo notare, e analoghe segnalazioni ci sono arrivate da turisti, tutti piuttosto esasperati dal trovare così tante difficoltà per ricaricare la propria auto – prosegue la consigliera di Nuova Grande Loano – Le colonnine di ricarica dovevano essere operative da agosto, ma una segnaletica, via via sempre meno leggibile, avverte del loro non funzionamento, dando così sia un innegabile disservizio, sia la poco ambita immagine di una città dove le cose non vengono fatte bene”.

Munerol ricorda anche come il PNRR preveda contributi per 90 milioni di euro finalizzati all’installazione di nuovi punti di “ricarica rapida” (più di 20.000). “Se Loano utilizzasse questi finanziamenti – dice – i risultati sarebbero evidenti: minor consumo di carburanti, riduzione dell’inquinamento, incentivo dell’ecoturismo, economia circolare”.

“Finalmente la sostenibilità ambientale, il rispetto per l’ecosistema sono ora tenuti nella giusta considerazione. Impegnarci per arrivare ad azzerare le emissioni di CO2 è imprescindibile, ed è un preciso dovere di chi amministra adoperarsi al massimo per favorire questo cambiamento. In quest’ottica Nuova Grande Loano chiede al sindaco Lettieri che proceda, urgentemente, con l’ausilio degli Uffici comunali competenti, ad attivare le colonnine elettriche di proprie competenza; che pianifichi l’implementazione di nuove colonnine; che tenga in costante aggiornamento la cittadinanza, anche tramite la pagina Facebook di Loano, sulle tempistiche di attivazione e sugli eventuali problemi che possano causarne ulteriormente lo slittamento” conclude Munerol.