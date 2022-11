Nominato il nuovo direttivo di Linea Condivisa: Rossella D’Acqui confermata presidente

Liguria. Il 24 ottobre si è riunita l’assemblea di Linea Condivisa che ha eletto il nuovo direttivo formato da sette persone e due membri di diritto.

L’associazione ha confermato Rossella D’Acqui nel ruolo di presidente e ha condiviso la presenza all’interno del direttivo, come membri di diritto degli eletti in Consiglio Regionale e in Consiglio Comunale Gianni Pastorino (Capogruppo in Regione) e Filippo Bruzzone (Capogruppo della lista Rosso-Verde nel Comune di Genova).

Sono stati inoltre assegnati gli incarichi all’interno del direttivo, confermando Franco Flamminio quale tesoriere, Daniela Tedeschi con la responsabilità di coordinare i numerosi gruppi tematici e Marco Polese, medico di Medicina Generale che seguirà, unitamente al Consigliere Regionale Pastorino, le questioni legate alla sanità in Liguria.

Roberto D’Avolio, già Presidente del Municipio Media Val Bisagno e attuale Consigliere Municipale, avrà l’incarico di coordinare i gruppi territoriali. Nadia Repetto coordinerà il gruppo ambiente e Riccardo Ventimiglia avrà la responsabilità di occuparsi della questione lavoro e dei rapporti con le organizzazioni sindacali.

“L’associazione – commentano – così porta avanti un lungo lavoro, frutto di una programmazione e di un impegno che proseguono ormai da quattro anni. In questo tempo Linea Condivisa è riuscita ad ottenere una rappresentanza in Consiglio Regionale e ha portato un contributo importante durante le elezioni comunali di Genova dello scorso giugno, tanto da arrivare all’elezione di due Consiglieri Comunali della lista Rosso-Verde e di Consiglieri eletti in tutti i Municipi genovesi”.

“Il compito del nuovo direttivo – spiegano – è di attivare momenti di confronto e progettazione con lo scopo di rendere Linea Condivisa protagonista del processo di ricomposizione del fronte progressista e di sinistra a Genova e in Liguria”.