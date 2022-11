Nolese, Magalino celebra la vittoria contro lo Speranza “B”: “Conquistati tre punti d’oro, proveremo a dare fastidio a tutte le avversarie”

Noli. Sabato pomeriggio presso l’Augusto Briano è andata in scena la gara valevole per la terza giornata del Girone B di Seconda Categoria che ha visto affrontarsi Speranza “B” e Nolese, un match divertente conclusosi sul risultato di 2-1 in favore della formazione ospite.

Nel post partita a commentare il momentaneo balzo in vetta alla classifica della compagine biancorossa è stato mister Gerardo Magalino, tecnico il quale ha esordito dichiarando: “È stata una bella partita, corretta e combattuta. Nel match odierno abbiamo avuto tante occasioni, meritavamo la vittoria. Onore allo Speranza che ha fatto di tutto per vendere cara la pelle, abbiamo sofferto un po’ alla fine con l’uomo in meno, però contavano i tre punti e oggi li abbiamo portati a casa.”

Successivamente l’intervistato ha proseguito il proprio intervento esortando i suoi a rimanere con i piedi per terra pensando partita per partita. “Oggi abbiamo giocato a calcio – ha continuato Magalino – disputando le gare in questa maniera i risultati è naturale che arrivino. Onore ai ragazzi. La rosa è giovane, servirà pazienza per far crescere i ragazzi. Risultati come oggi danno benzina.”

Infine l’allenatore della Nolese ha concluso l’intervista dichiarando che la sua squadra cercherà di dare fastidio a qualunque avversaria facendo del proprio meglio in tutte le partite.