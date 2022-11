Nolese, la girata di Ganduglia vale tre punti: ”Vittoria meritata, felice per il gol”

Savona. Sabato pomeriggio presso l’Augusto Briano è andata in scena la gara valevole per la terza giornata del Girone B di Seconda Categoria che ha visto affrontarsi Speranza “B” e Nolese, un match divertente conclusosi sul risultato di 2-1 in favore della formazione ospite.

Nel post partita a raccontare le emozioni derivanti dalla sfida alla sua ex squadra è stato Federico Ganduglia, match winner dei biancorossi il quale ha dichiarato: “Sapevamo che contro lo Speranza ‘B’ sarebbe stata una gara difficile, avevamo già avuto modo di affrontare i rossoverdi in amichevole. Ci abbiamo creduto fino alla fine, nonostante il rosso abbiamo continuato a spingere trovando il gol, il mio è stato un finire quello che i miei compagni hanno iniziato. Abbiamo conquistato una vittoria meritata.”

Successivamente l’attaccante classe 2005 ha svelato di non avere in testa un bottino di reti da voler mettere a segno, bensì preferisce concentrarsi sulle necessità della squadra provando piuttosto ad aiutare i compagni a metterla dentro. “Segnare subito dopo essere rimasti in 10 – ha continuato Ganduglia – è stato importante, grazie alla mia rete abbiamo sofferto meno di quanto avremmo potuto.”

Infine il classe 2005 ha concluso il suo intervento svelando di non aver dimenticato la sua esperienza proprio con la casacca rossoverde (Ganduglia ha fatto parte del settore giovanile dello Speranza: “Giocare qui mi ha fatto sentire come a casa” – ha dichiarato l’attaccante della Nolese.