“No alla chiusura del reparto maternità del San Paolo”: in due giorni raccolte oltre 7mila firme

Savona. Ha superato le 7mila firme (più di 7260) la petizione lanciata ieri dei Dem Savonesi, appoggiata da entrambe le parti politiche cittadine, a difesa del punto nascite dell’ospedale San Paolo di Savona. Quando arriverà a quota 7500 rientrerà tra le petizioni più firmate in Italia (su Charge.org).

Nei giorni scorsi sono emersi i primi dettagli della bozza del nuovo piano socio-sanitario regionale. In particolare, è prevista la chiusura del punto nascite del capoluogo di provincia e la riapertura, dopo due anni tra polemiche e promesse, di quello dell’ospedale Santa Corona, Dea di II livello.

“No alla chiusura del Reparto Maternità del San Paolo!”, è la causa sostenuta da chi ha promosso la raccolta firme. Invece, sabato 19 novembre in Piazza Pertini alle ore 16.00, si terrà una manifestazione. “Una decisione inaccettabile che abbiamo il dovere di contrastare con tutte le nostre forze. La nostra protesta non si ferma qui, dobbiamo mettere in campo tutte le azioni possibili per salvaguardare il nostro reparto di maternità”, hanno aggiunto i Dem savonesi. E concludono auspicando la presenza di tutti alla manifestazione di sabato pomeriggio: “Per questo motivo rivolgiamo un appello chiamando a raccolta tutte le forza economiche, sociali e politiche della città”.

Anche l’europarlamentare PD Brando Benifei prende posizione e dichiara il suo appoggio alla raccolta firme e alla manifestazione di sabato: “Con la chiusura si priva la città di un basilare e importante servizio di prossimità. Una scelta gravissima che crea conflitti all’interno del territorio savonese”, ha commentato Benifei.

La decisione, che non è ancora definitiva, ha già scatenato polemiche da parte dei sindaci Marco Russo e Paolo Lambertini, delle associazioni e della politica. Come emerso analizzando i dati, con un solo punto nascite attivo, negli ospedali della nostra provincia nascono meno bambini. Lo dimostrano i dati del 2021, anno in cui il reparto maternità del Santa Corona di Pietra Ligure non è stato attivo (ha chiuso il 9 novembre 2020), mentre ha funzionato a pieno regime quello del San Paolo di Savona, al momento l’unico del savonese.

Nel frattempo ieri si è tenuto l’incontro tra il sindaco di Savona Marco Russo, il presidente di Regione Giovanni Toti e l’assessore alla Sanità Angelo Gratarola che hanno rassicurato di rivedere il piano. Oggi Gratarola ha aperto alla possibilità di mantenere due punti nascita in provincia di Savona: “Si è gridato molto e si continua a gridare nonostante abbia detto che sul punto nascite di Savona mi sono impegnato e mi impegnerò non tanto perché i savonesi lo chiedono, ma perché è giusto che Savona, per ragioni organizzative, abbia un punto nascita. Quindi noi chiederemo di avere un punto nascita anche lì, oltre a quello di Pietra Ligure, considerando l’area di Ponente un’area vasta: uno a Imperia, che sarà poi Sanremo, e due nella zona del Savonese. Mettere il punto nascita a Savona è pure utile a Genova, perché in qualche modo guarda la parte a Ponente del Genovese”.