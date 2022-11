Nel cuore del Savona e viceversa a 16 anni, Cavallaro: “Un orgoglio indossare questa maglia”

Ad appena 16 anni, Michele Cavallaro regge il centrocampo del Savona. Gioca nel cuore della mediana biancoblù e i colori del Vecchio Delfino sono nel suo cuore. “Un onore indossare questa maglia”, risponde alla domanda sul perché abbia scelto di restare nonostante un’estate particolare per il club. Non è una vita facile, visto che buona parte delle partite sono passate in trincea. Ma la forza del gruppo e il blasone della maglia non fanno rimpiangere al giovane centrocampista altri palcoscenici.

Come in tante altre partite, il Savona ha giocato di rimessa anche domenica contro il Città di Cogoleto e come in tutte le altre occasioni è riuscito a fare punti. La formazione di Ermanno Frumento è ancora imbattuta e domenica ha superato 2 a 0 i genovesi. “Partita sofferta, ma siamo riusciti a rimanere sempre in pista e a portare a casa il risultato”, commenta Cavallaro.

Il gruppo biancoblù è un mix di giovani e di giocatori esperti. Un collettivo che nelle difficoltà ha saputo trovare la forza per trovare costanza di rendimento e soprattutto di risultati. “Mi trovo molto bene, i più esperti mi aiutano molto. Siamo un gruppo molto compatto, mi stanno aiutando a crescere”, aggiunge.

A proposito di crescita, viene spontaneo chiedere cosa abbia spinto un giovane nel giro delle rappresentative a scegliere il Savona nonostante i tanti punti interrogativi estivi dopo l’addio di Mordeglia. Anche perché con la regola dei giovani i baby calciatori sono “pezzi” ambiti.

Cavallaro ha le idee chiare per quanto concerne le sue scelte e gli obiettivi stagionali: “Mi spingono i tifosi, che sono la cosa più bella di questa città e di questa squadra. Dobbiamo portare a termine la stagione cercando di centrare il risultato migliore possibile. Mi reputo fortunato perché mi trovo in un bel gruppo e gioco nella squadra di una città importante e con un maglia pesante“.