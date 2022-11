Musica in mezzo al mare: partirà domani la crociera di Costa Fortuna con Radio Jasper

Savona. I mitici anni ‘80 per una crociera con le loro più belle canzoni. Domani alle 17 partirà la nave da crociera Costa Fortuna che, per quattro giorni, sarà in onda su Radio Jasper, la nuova radio web di APS Effetto Suono, associazione che ha come finalità la promozione sociale del territorio. Una radio che, a pochi mesi dalla sua nascita, già è conosciuta, ascoltata e apprezzata sul web e in crescita, grazie all’entusiasmo e alla bravura dei suoi speaker e dj.

La crociera sulla Costa Fortuna si chiama ‘80 Voglia di Musica ed è un progetto pensato e realizzato dall’agenzia di viaggi “I viaggi del Principe” che ha coinvolto Radio Jasper e il gruppo musicale “Divina Band”. Dove si va? Barcellona e Marsiglia: quattro giorni ricchi di musica, animazione, divertimento e scambi sociali e culturali.

La nota band musicale si esibirà in uno show serale con i più grandi successi degli anni ‘70, ‘80 e ‘90 mentre a Radio Jasper é affidato il racconto in diretta radiofonica, anche in navigazione, della vita sociale. Per quanto concerne l’equipaggio, composto da diverse etnie, emergeranno le diversità culturali e gli usi e costumi che si fondono e convivono all’interno del mondo lavorativo di bordo.

“Si cercherà di raccontare quelle che sono le varie figure professionali, anche quelle meno note e più defilate, ma non per questo meno importanti per questo colosso del mare” spiegano da Radio Jasper a Ivg.it.

E i numeri confermano la voglia di ripresa: quasi mille adesioni per questo evento. “Il pubblico sarà coinvolto a 360 gradi dallo staff di Radio Jasper con interviste, serata di set con Dj Perro, giochi e animazione tutto in rigorosa diretta radio. Tra i passeggeri saranno presenti 40 componenti dell’Arcobaleno Dance-Auser Savona che coinvolgeranno tutti con i loro balli di gruppo. Radio Jasper vi aspetta al Salone Conte Verde, al ponte 5, dove sarà presente con Il suo studio mobile” sottolineano con entusiasmo.

Un’avventura che si potrà seguire in diretta radio dal sito www.radiojasper.it. Chi vuole potrà interagire all’indirizzo info@radiojasper.it e sui social.