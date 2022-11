Musica e arte per il Natale dei meno fortunati: l’iniziativa di Interact Club Albenga

Albenga. Musica e arte per raccogliere fondi per donare regali di Natale ai bambini meno fortunati. Questo l’obiettivo di Interact Club Albenga che ieri (4 novembre) ha organizzato un service in pieno spirito rotariano alle opere parrocchiali San Michele.

Un service durante il quale è stato offerto alla cittadinanza un rinfresco, insieme ad una mostra d’arte dell’artista Irene Sardo e all’accompagnamento musicale dei soci Marta Viglizzo, Jacques e Jean-Marc Romano.

Oltre agli ospiti ingauni, erano presenti il presidente del Rotaract Alassio Gabriele Sommariva con diversi Rotaractiani e il presidente del Rotary Club di Alassio Enzo Canepa. Accanto alla madrina dell’Interact Alice Franchi, la presidente del Club Gaia Ponticello e la sua squadra.