Motori, Gabriele Priante e Mattia Pastorino primi della classe al Rally Golfo dell’Asinara

Savona. Si conclude nel migliore dei modi la stagione per l’equipaggio composto dal pilota canavesano Gabriele Priante navigato dal savonese Mattia Pastorino che al Rally Golfo dell’Asinara si aggiudicano il primo posto della classe Rally 5.

Ma non solo, durante la competizione, tenutosi il 29 e 30 ottobre tra i comuni di Castel Sardo, Sassari ed Alghero, i due salgono sul podio conquistando anche il terzo posto nel gruppo RC5N, oltre a classificarsi 15° nella graduatoria assoluta.

La gara era caratterizzata da strade molto differenti da quelle affrontate durante la stagione in Piemonte e Valle d’Aosta, per questo l’equipaggio all’inizio è stato messo a dura prova, ma poi ha raggiunto l’ottimo risultato in un rally, al quale la coppia partecipava con l’intento di testare la nuova vettura con cui si affronterà la stagione 2023. E dal quale ne è uscito molto soddisfatto.