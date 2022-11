Mondo della politica in lutto: è morto Roberto Maroni, ex ministro e segretario della Lega

Milano. E’ morto Roberto Maroni, l’ex ministro dell’Interno prima e del Lavoro e delle politiche sociali poi, all’età di 67 anni.

Rappresentante di spicco della Lega Nord di Umberto Bossi, di cui è stato anche segretario, oltre a far parte di vari governi guidati da Silvio Berlusconi è stato governatore della Lombardia.

Forte il suo legame con la città di Varazze, rattristata dell’accaduto. C’è dolore infatti questa mattina tra chi ha, da poco, saputo della sua morte. Appena poteva, infatti, scendeva qui. Ai Piani d’Ivrea dove ha un appartamento, in un condominio, nella zona alta.

“Era un varazzino d’adozione. Molti mesi all’anno era presente in città, andava spesso alla Guardia o dalla chiesina del Beato Jacopo. Era anche un bravo velista” ci racconta un varazzino.

Molto spesso con la moglie a fare due passi in centro. Due parole, due chiacchiere. Un modo gentile con i varazzini che incontrava volentieri, che ormai conosceva.

“Una bella persona e riservata. Non parlava di politica quando era qui” racconta a IVG Gianantonio Cerruti, consigliere di opposizione di Varazze Domani che, quando era assessore alle Finanze, nella squadra dell’allora sindaco Jonny Delfino, mandato 2009 – 2014, insieme alla Giunta, aveva proposto per Maroni la cittadinanza onoraria.

“Veramente una brutta notizia, questa” commenta Cerruti che va avanti con i ricordi: “ironicamente gli avevamo anche proposto di venire a darci una mano per ricomporre i cocci del centrodestra” una trovata, che sottolinea comunque il legame amichevole con Roberto Maroni.

Un legame sì, forte, con Varazze e anche con la vicina Celle dove ci sono amici di Roberto Maroni che piangono la sua prematura scomparsa.

Il lutto ha colpito anche il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti che su facebbok ha scritto: “Caro Roberto, in Liguria non scorderemo i tuoi consigli e l’aiuto generoso che ci hai dato all’inizio della nostra amministrazione. La tua voglia di cambiare in meglio il nostro Paese è stata contagiosa per molti. E se un giorno festeggeremo quella autonomia che hai sempre voluto e per la quale ti sei sempre battuto, tanto merito sarà tuo. Ciao Bobo”.