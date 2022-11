Millesimo Calcio, esonerato Bruno Peirone: in panchina torna Fabio Macchia

Millesimo. Era nell’aria da qualche settimana e ieri l’annuncio da parte della società: Bruno Peirone non è più l’allenatore del Millesimo. Sono passate poche ore e questa mattina il club ha già raggiunto l’accordo con il nuovo tecnico. Si tratta di Fabio Macchia, un volto molto noto in casa giallorossa.

Non solo ha guidato il Millesimo per alcune stagioni in passato (nel 2014-2015 ha vinto il campionato di Seconda Categoria), ma proprio quest’anno è stato nuovamente tesserato come allenatore del settore giovanile, in particolare dei Giovanissimi Under 14.

Un ritorno dunque sua una panchina che da giorni traballava. Decisiva la sconfitta casalinga nello scorso turno contro il San Francesco per 3 a 0, la quarta in 10 giornate.

Al momento i giallorossi occupano la sesta posizione nel girone A di Prima Categoria, a quota 14 punti e meno 7 dalla zona playoff a cui ambiscono di accedere.