Museo della ceramica Savona, boom di visitatori per la mostra di Lorenzini: in 9 giorni 800 persone

Savona. La poetica del maestro Sandro Lorenzini riconquista Savona e i savonesi, che nei primi giorni di apertura della mostra antologica “Lorenzini Scultore della Terra. Da Savona al mondo”, hanno riempito gli spazi del Museo della Ceramica di Savona: oltre 800 accessi in soli 9 giorni di apertura effettiva.

Un successo di pubblico accompagnato dalla meraviglia negli occhi di chi conclude la visita, che rimane incantato dalle oltre 120 opere esposte dell’artista. Per l’occasione, moltissimi savonesi sono tornati a far visita al museo e altrettanti ne hanno varcato l’ingresso per la prima volta, apprezzando non solo la mostra e le opere del maestro Lorenzini, ma anche il nuovo assetto espositivo del museo e il modo in cui questa esposizione temporanea dialoga con i tesori antichi e contemporanei conservati nelle sale dello storico palazzo savonese.

Successo anche tra i turisti, italiani e stranieri, in visita alla città: oltre ai gruppi di crocieristi che abitualmente frequentano il museo, tanti i visitatori che hanno deciso di far visita incuriositi dalla sgargiante grafica posta sulla facciata di via Aonzo. Ad arricchire l’esperienza di visita le testimonianze dello stesso Lorenzini, costantemente presente in museo e sempre pronto a raccontare genesi e storia delle sue opere. Ad emozionare maggiormente il pubblico è sicuramente la meravigliosa “Parata”, l’insieme delle 22 opere inedite nate dall’esperienza pandemica, ma colpiscono anche le prime opere dell’artista, che si alternano all’interno di tutte le sale del museo in costante dialogo con la collezione permanente.

Un segnale positivo per il gruppo di gestione del Museo della Ceramica, composto per la maggioranza da under 30, che dopo il successo della mostra primaverile “Superbe Maioliche” colleziona un grande risultato, frutto di un intenso lavoro corale. Soddisfazione è espressa anche da Luciano Pasquale, Presidente della Fondazione Museo della Ceramica: “L’affetto che la città di Savona dimostra per il maestro Lorenzini è il riconoscimento per un artista che ha dato molto al panorama ceramico locale, nazionale e internazionale. Questa importante affluenza in così pochi giorni di apertura dimostra che la strada intrapresa è quella giusta e che questa esposizione sarà la chiave per un rilancio nazionale di questo Museo, custode di opere preziose ma soprattutto testimone della nostra storia e della nostra tradizione e motore per un rilancio del nostro territorio a livello nazionale e internazionale”.

Un trionfo anche per l’artista Sandro Lorenzini, che commenta così: “Giro per il museo, guardo le cose: le collezioni antiche, le maioliche, i vasi, il novecento. Uno splendore. Insieme a tutto questo osservo le mie cose, che da pochi giorni il museo ospita, sapientemente distribuite nelle sale. Un’occhiata, uno sguardo e passo oltre, le riconosco una per una, come il pastore ogni sua pecorella. Stanno lì, tutte in fila, come i giorni di una vita. Ma non mi trovo solo in questo viaggio a ritroso nel tempo. Mi guardo intorno e sono in mezzo alla gente”.

“Da soli, a gruppi, a coppie, ragazzi, giovani, anziani, turisti, scolaresche. Le sale brulicano di presenze curiose, di persone appagate o stupite, che cercano risposte, che azzardano ipotesi, che leggono le storie e scoprono i significati di forme e personaggi e decifrano i simboli e i come e i perché. La gente, tanta gente. Davvero tanta. Tutti i giorni. Tanti ritornano con altri amici o da soli, riflettono, poi si avvicinano, salutano, domandano. E la parola ci unisce e le risposte ci legano fra noi e, in qualche modo, alle opere. Il museo vibra tutto, come se le pareti e le teche, solitamente neutre e silenti, vivano una festa e raccontino, con sorridente garbo e discrezione, le storie mie.

“Mi dicono, i ragazzi dello staff, di numeri inusuali per il museo, di insoliti entusiasmi, di non nascoste partecipazioni emotive, insomma, di visitatori motivati e contenti. In una mostra dedicata alla carriera, ricca di opere storiche e inedite e di prestiti generosi, l’artista è tutto lì, davanti agli occhi di una città che viene ad incontrarlo e che si fa scoprire, un po’ a sorpresa, maternamente affettuosa e certo grata. Che chiedere di più? Nulla. Più che avventure esotiche e glorie in altri mondi e in altre terre, mi è grato questo abbraccio che la mia terra e la sua gente, caramente, mi offrono”, ha concluso.