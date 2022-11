Liguria. Correnti umide atlantiche traghettano il nord Italia finalmente in autunno. Sono previste piogge sulla nostra regione.

Secondo il Centro Limet, già nel corso della notte e in mattinata di oggi, mercoledì 2 novembre, sono attesi rovesci a tratti anche intensi soprattutto sul settore centro-orientale tra arenzanese e Golfo del Tigullio. Non sono esclusi anche fenomeni temporaleschi. Piogge più deboli sull’estremo levante e cielo parzialmente nuvoloso a ponente. Nel pomeriggio non ci aspettiamo grossi cambiamenti, con il clou dei fenomeni sempre atteso sul settore centrale. In serata sarà possibile ancora qualche piovasco sparso.

Venti moderati o a tratti tesi da nord su Genova e Savona, da sud-est sul levante. Mare poco mosso o al più localmente mosso. Temperature stazionarie o in leggero calo: sulla costa minime tra 12 e 16 gradi, massime tra 16 e 19 gradi; all’interno minime tra 4 e 10 gradi, massime tra 14 e 18 gradi (fondovalle/collina).

Giovedì 3 novembre al mattino sarà possibile anche qualche debole e locale piovasco in un contesto comunque variabile. Dal tardo pomeriggio prevista una linea temporalesca in spostamento da ovest verso est.

Venti a partire dal pomeriggio forti dai quadranti meridionali. Mare poco mosso al mattino, in aumento fra il mosso e il molto mosso in serata. Temperature in ulteriore calo.

Venerdì 4 novembre ancora possibili temporali nel corso della notte e del mattino sul settore centro-orientale, qualche schiarita a ponente. Nel pomeriggio e in serata resta però instabile. Libeccio forte al mattino, in rotazione a nord nel corso della mattinata. Burrasca di Libeccio al largo.