Liguria. Una perturbazione diretta verso il centro-sud della nostra Penisola lambirà la nostra regione nella mattinata di sabato. Deciso miglioramento domenica e nuovo peggioramento da lunedì sera.

Secondo il Centro Limet, oggi sabato 19 novembre avremo al mattino nubi irregolari su tutta la regione. Rovesci o temporali in mare aperto, con possibili locali estensioni alle aree costiere specie del settore centro-orientale. Da metà giornata attenuazione generale dei fenomeni, ma cielo ancora parzialmente nuvoloso per nuvolosità medio-alta, in ulteriore attenuazione in serata.

Venti moderati da nord sul settore centro-occidentale, deboli variabili altrove. In serata ventilazione settentrionale ovunque. Mare generalmente mosso. Temperature in locale diminuzione: sulla costa minime tra 9 e 13 gradi, massime tra 15 e 17 gradi; all’interno minime tra 0 e 7 gradi, massime tra 9 e 14 gradi.

Domenica 20 novembre ultime nubi sullo spezzino al mattino e temporali ancora possibili in mare aperto, ma in attenuazione. Soleggiato sul resto della regione.

Venti moderati da nord al mattino, in attenuazione fino a deboli variabili nel pomeriggio. Mare in genere poco mosso. Temperature massime stazionarie, minime in calo specie nelle aree interne.

Lunedì 21 novembre inizialmente soleggiato, poi peggiora da ponente tra pomeriggio e sera con piogge.