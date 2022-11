Liguria. Aria più fresca inizierà ad affluire sulle nostre zone andando ad instabilizzare gradualmente il tempo nei prossimi giorni.

Secondo il Centro Limet, oggi domenica 13 novembre avremo ancora una giornata caratterizzata da molte velature. Sui versanti padani saranno presenti nubi via via più compatte con la possibilità anche per degli sgocciolii in serata nell’interno del levante.

Venti moderati o tesi da nord sul settore centro-occidentale al mattino, in parziale attenuazione in giornata. Altrove vento debole o moderato da nord-est. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature minime stazionarie, in lieve calo le massime specialmente in quota: sulla costa minime tra 13 e 16 gradi, massime tra 17 e 19 gradi; all’interno minime tra 5 e 9 gradi, massime tra 11 e 16 gradi (fondovalle/collina).

Lunedì 14 novembre ancora nubi sparse un po’ su tutta la regione più compatte nella prima parte di giornata con anche la possibilità per degli sgocciolii specialmente nelle zone interne.

Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso sottocosta, localmente mosso al largo. Temperature in diminuzione.

Martedì 15 novembre peggioramento delle condizioni meteo nel corso della giornata con possibili rovesci specialmente in serata.

Neve sulle Alpi Liguri sopra i 1900/2000 metri. Temperature stazionarie.