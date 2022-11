Liguria. Situazione dinamica tipicamente autunnale con transito del fronte freddo a cavallo della notte, pausa più stabile a seguire; nuova perturbazione in azione tra giovedì e venerdì. Ecco le previsioni del Centro Meteo Limet per oggi e i prossimi giorni.

Cielo e Fenomeni: durante la notte rovesci, occasionalmente a carattere temporalesco potranno interessare il levante Ligure segnatamente il settore costiero ed il Mar Ligure in generale. In mattinata residua nuvolosità a levante e schiarite sul centro ponente in estensione al resto della regione.

Venti: settentrionali sul settore centrale ed in mare aperto, rinforzi nelle zone soggette del genovesato. Variabili altrove. Mari: molto mosso al largo, mosso altrove. Moto ondoso in diminuzione. Temperature: in ripresa. Costa: min +9/13°C, max +15/18°C; interno: min +5/11°C, max +11/15°C (fondovalle/collina)

GIOVEDì 17 NOVEMBRE: addensamenti sparsi su tutta la regione più compatti nelle zone interne dell’appennino centro-orientale; nella seconda parte della giornata probabili piovaschi a levante, o brevi scrosci, specie nelle zone interne.

Venti: meridionali moderati, rinforzi al largo come da avviso. Mari: mosso il settore ovest, molto mosso altrove. Temperature: stazionarie.

VENERDì 28 NOVEMBRE: nella notte possibile residua instabilità a levante; in giornata stabile e soleggiato; nuovo aumento della nuvolosità a ponente entro sera.