Liguria. Alta pressione ben salda sul nord Italia ma con infiltrazioni fresche provenienti da est che provocheranno in Liguria una certa nuvolosità sebbene con scarse precipitazioni. Sono le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, sabato 12 novembre, al mattino velature sempre più spesse lungo le coste. Addensamenti più compatti sui versanti padani, ma senza piogge. In giornata cielo ovunque invaso da nubi medio-alte con il sole che si vedrà come attraverso un vetro smerigliato. Attenzione ai venti, moderati o forti da nord sul settore centro-occidentale al mattino, in parziale attenuazione in giornata. Altrove vento debole o moderato da nord-est. Mare stirato sotto costa, mosso al largo. Temperature minime in aumento, pressoché stazionarie le massime: saranno comprese sulla costa tra 13 e 21 gradi, nell’interno tra 5 e 16.

Domani, domenica 13 novembre, ancora venti tesi da nord specialmente tra Genova e Savona. In cielo nubi sparse a ponente e sui versanti padani, senza precipitazioni. Belle schiarite invece sul settore centro-orientale della costa. Temperature in diminuzione.

Per la giornata di lunedì 14 novembre Limet prevede nubi sparse su tutta la regione con qualche pioggia specie sui versanti padani e in mare aperto. Ventoso e più fresco ovunque.