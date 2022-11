Liguria. Le correnti umide dai quadranti meridionali lasceranno spazio a correnti più secche dai quadranti settentrionali, le quali porteranno anche ad un miglioramento delle condizioni meteo.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 10 novembre avremo tra nottata e mattinata ancora possibilità per residui rovesci, anche a sfondo temporalesco, tra Tigullio e spezzino. Tempo asciutto altrove con schiarite via via più ampie, tranne che sui versanti padani dove si attarderanno nubi basse. Nel pomeriggio migliora anche a levante, mentre permangono nubi basse innocue sui versanti padani.

Venti tesi di tramontana specialmente tra Genova e Savona come da avviso, più moderati altrove. Mare in calo a poco mosso sottocosta. Rimane mosso o localmente molto mosso al largo come da avviso. Temperature minime stazionarie, stazionarie o in lieve aumento le massime: sulla costa minime tra 12 e 16 gradi, massime tra 16 e 20 gradi; all’interno minime tra 5 e 10 gradi, massime tra 13 e 17 gradi (fondovalle/collina).

Venerdì 11 novembre giornata soleggiata lungo le coste, mentre troveremo qualche annuvolamento innocuo sui versanti padani e sulle Alpi Liguri.

Venti tesi dai quadranti settentrionali specialmente tra Genova e Savona come da avviso. Più moderati altrove. Mare poco mosso sottocosta. Mosso al largo del ponente. Temperature stazionarie o in leggero aumento.

Sabato 12 novembre tempo soleggiato un po’ ovunque. Ancora locali annuvolamenti innocui sui versanti padani. Temperature stazionarie.