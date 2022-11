Liguria. Dopo una sveglia con cielo parzialmente nuvoloso o nuvoloso a Ponente, con possibili locali piovaschi, il Limet, Associazione ligure di meteorologia, prevede in Liguria molte nubi sul settore centro-orientale dove sono previsti i rovesci più importanti; nel pomeriggio e in serata cielo nuvoloso o molto nuvoloso ovunque, con possibili piovaschi a Ponente, mentre è attesa un’intensificazione dei fenomeni nel tratto compreso tra il genovesato e il Golfo del Tigullio.

Attenzione ai venti: tesi da Sud-Est (Scirocco) su Riviera di Levante, moderati da Nord, invece, tra genovese e savonese.

Mare generalmente mosso.

Le temperature minime sono stazionarie sulla costa tra +12 e +16° C, nell’interno tra +5 e +10° C. In calo le massime: tra +16 e +19° C sulla costa, tra +13 e +16° C nell’interno (fondovalle/collina).

Domani, 10 novembre, al mattino possibili ancora rovesci sul settore orientale, mentre a Ponente si faranno spazio ampie schiarite. Nel corso del pomeriggio migliora anche a Levante. Venti: moderati dai quadranti settentrionali. Mare generalmente mosso sui bacini di Ponente, poco mosso a Levante. Temperature: stazionarie o in leggero aumento.

Venerdì 11 novembre venti tesi settentrionali tra genovese e savonese. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso su tutta la regione. Temperature in rialzo.