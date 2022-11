Liguria. “L’alta pressione oceanica torna pian piano a prendere possesso del Mediterraneo occidentale” questa la principale situazione meteo sulla nostra Regione secondo gli esperti del centro Limet.

Per quanto riguarda la giornata di oggi, mercoledì 23 novembre, sono previste nel corso della mattinata nubi medio-alte in transito da ovest verso est. Non si esclude qualche locale sgocciolata. A partire dalle prime ore del pomeriggio si faranno spazio ampie schiarite su tutta la regione. In serata cielo stellato ovunque.

Venti: al mattino deboli e variabili ovunque, dal primo pomeriggio saranno moderati da sud-est sul settore centro-orientale, più deboli altrove, mentre in serata rinforzerà la tramontana tra Savonese e Genovese. Mari: generalmente molto mosso per onda da sud-ovest, anche agitato al largo.

Temperature: stazionarie le minime, in aumento le massime sul centro-levante. Sulla costa previsto un minimo tra 6 e 10°C, e un masimo tra 13 e 18°C. All’interno invece un minimo tra 0 e 5°C, e un massimo tra 6 e 11°C (fondovalle/collina).

GIOVEDì 24 NOVEMBRE: cielo sereno, salvo il transito di nubi in serata a partire da ovest. Venti: deboli e variabili. Mari: mosso sottocosta, molto mosso la largo ma moto ondoso in graduale calo. Temperature: in aumento.

VENERDì 25 NOVEMBRE: tempo perturbato con possibili rovesci sul settore centro-orientale