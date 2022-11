Liguria. Risveglio con cielo sereno o poco nuvoloso sulla Liguria e venti tesi, a tratti forti, dai quadranti settentrionali. Nuvolosità diffusa compresa tra la Valle Scrivia e la Val Bormida orientale. Secondo il Limet, Associazione ligure di meteorologia, nel pomeriggio nessuna variazione significativa, con solo qualche transito di velature sul settore centro-orientale della regione.

Venti tesi e a tratti forti, appunto, da Nord tra Genova e Capo Mele, e da Nord-Est a Levante. Mare poco mosso o al più mosso sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature stazionarie le minime sulla costa tra +6 e +10° C, nell’interno tra -1 e +5° C, in aumento le massime.

sulla costa tra +10 e 15° C, nell’interno tra +6 e +11° C (fondovalle/collina). La temperatura percepita invece è più bassa e, secondo le previsioni di meteoam, si aggira tra gli 1 e i 5° C.

Domani, giovedì, ventilazione che rimane sostenuta fino al mattino dai quadranti Nord-orientali, specie tra Genova e Capo Mele. Cielo sereno o al più velato, salvo addensamenti insistenti sul versante Nord dell’appennino. Mare poco mosso sotto costa, mosso al largo.

Venerdì 2 dicembre in generale parzialmente nuvoloso o a tratti nuvoloso, specie sul settore occidentale, ma nel complesso non sono attese precipitazioni di rilievo (seguire i prossimi aggiornamenti).