Liguria. Un affondo perturbato verso il Mediterraneo centrale, in successivo spostamento verso sud-est, determina sulla Liguria un avvio di settimana grigio, ventoso e con un calo delle temperature. Sono le previsioni del centro meteo Limet per le prossime ore e i prossimi giorni.

Oggi, lunedì 28 novembre, al mattino cieli molto nuvolosi o coperti sull’intera regione, non si escludono piovaschi intermittenti su Genovesato e Tigullio. Nel corso del pomeriggio, e della serata, ancora cieli grigi su tutto il territorio regionale: sono attesi deboli fenomeni sull’estremo ponente e sul settore centrale. Sulle Alpi Liguri, e in tarda serata anche sull’Appennino orientale, sarà possibile qualche fiocco di neve oltre i 1100/1300 metri. Venti: fino a metà pomeriggio deboli o moderati da nord/nord-est sul centro-ponente, da est/sud-est a levante. A seguire moderati settentrionali ovunque, possibili rinforzi fino a tesi tra Genova e Capo Mele. Mare mosso sul bacino occidentale, generalmente poco mosso altrove. Temperature in calo: saranno comprese sulla costa tra 6 e 15 gradi, nell’entroterra tra -3 e 11.

Domani, martedì 29 novembre, giornata caratterizzata da molte nubi sull’intera regione. Qualche fenomeno interesserà le zone interne, potrà essere nevoso oltre i 700-900 metri. Lungo la fascia costiera tempo asciutto con anche qualche schiarita associata. Temperature in ulteriore calo.

Per mercoledì 30 novembre ancora un po’ di nuvolosità nelle zone interne, specie centro-orientali. Alternanza tra sole ed annuvolamenti sul resto della regione. Temperature minime stazionarie od in ulteriore lieve flessione, massime in rialzo. Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali, mare stirato sotto-costa e mosso al largo.