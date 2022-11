Mercato settimanale Savona, da lunedì prossimo banchi in via Paleocapa

Savona. Diversi i banchi del mercato settimanale del lunedì di Savona che hanno esposto cartelli per aggiornare i clienti sulla nuova postazione. Infatti, da lunedì prossimo i banchi dei prodotti non alimentari saranno trasferiti in via Paleocapa. Il settore alimentare e i produttori diretti rimangono, invece, in piazza del Popolo (lato monte) così come il settore dei fiori (lato mare). La nuova planimetria è stata approvata dalla giunta comunale a fine ottobre.



Le vie interessate dal “nuovo” mercato sono: via Paleocapa (dall’intersezione con via Gramsci sino all’intersezione con piazza Mameli e da piazza Mameli sino all’intersezione con via Venti Settembre); corso Italia (da intersezione piazza Giulio II a intersezione via dei Vegerio lasciando libera la circolazione veicolare e pedonale nell’intersezione con via Cesare Battisti); via Guidobono nel tratto compreso tra via Verzellino e Piazza del Popolo.

Ci saranno 10 posteggi riservati ai banchi di fiori, 18 per il settore alimentare, 147 per merci varie, produttori 5. L‘area di Via Rella, inizialmente inclusa, non è stata oggetto di scelta da parte degli operatori e conseguentemente non sarà interessata dai banchi “per merito degli accorpamenti”, ha sottolineato il vicesindaco Elisa Di Padova.



Con il trasferimento si conclude un iter iniziato un anno fa, avviato con gli incontri informali voluti dal vicesindaco Elisa Di Padova con l’obiettivo di trovare una soluzione condivisa con gli ambulanti, commercianti, residenti e stakeholders coinvolti. La delibera è approdata in consiglio comunale il 29 luglio. Lo spostamento del mercato segnerà l’inizio di una serie di percorsi verso la pedonalizzazione di alcune vie a partire da via Manzoni, via Mistrangelo, via Ratti, via Caboto, via Untoria e un ulteriore tratto di corso Italia.