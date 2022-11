Savona. “Un mercato più bello, lineare, invoglia a fare un giro” e “La viabilità ha retto” da una parte. “Chiudere via Paleocapa è una follia” e “la viabilità è stata un disastro” dall’altra. Due facce della stessa medaglia: sono le due reazioni che hanno diviso i savonesi lunedì sera al termine del primo giorno di mercato nella nuova collocazione, quella di via Paleocapa (fino a piazza del Popolo) e corso Italia (anche nel tratto solitamente percorso dalle auto).

Data la forza con cui questi feedback hanno riempito i social network dei savonesi, abbiamo tentato di sintetizzarle in un sondaggio tra i lettori IVG. Tre le opzioni proposte: “viabilità migliorata, ottimo lavoro”, “un disastro, città paralizzata” e “aspettiamo qualche settimana per valutare”.

Il quadro che ne emerge è che i savonesi (o almeno, quelli che hanno voluto rispondere, che per la natura stessa del “sondaggio” non possono in alcun modo essere considerati un campione scientificamente attendibile) si dividono soprattutto tra contrari e attendisti. La risposta positiva (“viabilità migliorata, ottimo lavoro”) è stata scelta solamente dal 13% degli utenti; il 45% invece ha bocciato la novità selezionando la risposta “un disastro, città paralizzata”. Ma c’è una larghissima fetta di savonesi, ben il 42%, che ha preferito la posizione più attendista: persone presumibilmente con opinioni varie (sia pro che contro) che però preferiscono attendere una verifica prima di assumere una posizione netta.

Stando ai freddi numeri, insomma, appare netta la contrarietà dei savonesi, anche ai favorevoli potrebbero doversi aggiungere almeno una parte degli indecisi. Le ragioni delle lamentele sono chiare, e legate principalmente ai disagi al traffico cittadino che si sono verificati nel pomeriggio-sera: disagi definiti però da altri “fisiologici” del giorno della settimana in questione (lunedì) e della fascia della giornata. Difficile dire dove stia la verità. Come sempre molto dipende dalle sfumature: la percezione del singolo, la disponibilità ad adattarsi, l’orario in cui si è percorso (o tentato di percorrere) il centro cittadino. L’impressione, mettendo insieme i vari feedback, è che una visione non escluda l’altra: per buona parte della giornata le strade sono state tutto sommato percorribili (ma forse perché qualcuno ha cautamente evitato di utilizzare l’auto), mentre al mattino presto e nel tardo pomeriggio il caos è obiettivamente aumentato (ma nei posti in cui succede già in tante giornate di pioggia).

Savona, i banchi del mercato del lunedì in via Paleocapa

Va inoltre considerato che le rivoluzioni, da sempre, non sono facili da digerire: e a giudicare anche dalla “spaccatura” nel sondaggio è evidente che ci vorranno ancora alcune settimane per capire con esattezza benefici e non dell’avvenuto trasferimento. Servirà insomma un po’ di rodaggio per capire se la città potrà “adattarsi” alla chiusura di via Paleocapa o se, al contrario, una volta finita la cautela della novità il ritorno in massa dei veicoli getterà il centro nel caos anche in orario diurno.