Meeting Savona, Rossello: “Al lavoro per aumentare i posti in tribuna, ma impossibile soddisfare l’enorme richiesta”

Savona. “Vorremmo organizzare eventi collaterali e aumentare il numero dei posti per il pubblico“. Sono le proposte avanzate dal Comune di Savona per il Meeting Città di Savona che si svolgerà il 24 maggio 2023 nella città della Torretta.

Il 2 dicembre si terrà un incontro tra il Comune e gli organizzatori: “Abbiamo invitato Marco Mura, il Cus Savona e tutti i volontari che hanno collaborato e che collaboreranno quest’anno – spiega l’assessore allo Sport Francesco Rossello – per ringraziarli e complimentarci dei risultati che il Meeting sta ottenendo scalando le classifiche”.

Infatti, il meeting savonese, intitolato alla memoria di Giulio Ottolia è rientrato in top50 nel ranking mondiale (43° posto) e quarto in assoluto in Italia per importanza.

Il Comune vorrebbe organizzare anche quest’anno il confronto tra gli studenti delle elementari e i campioni: “Con l’organizzazione c’è un dialogo costante. Stiamo ragionando di riconfermare l’iniziativa dell’anno scorso, l’incontro dei bambini delle scuole primarie con gli atleti”, ha proseguito Rossello.

La volontà è quella di ampliare la platea ma le caratteristiche del campo sono un ostacolo: “Una delle possibili soluzioni prese in esame è ricavare ulteriori posti dal lato dove si corrono i 100 metri, ma non soddisferanno completamente l’enorme richiesta”.