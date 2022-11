Maxi concorso Oss, una partecipante: “Una truffa legalizzata: a Savona siamo 250 in graduatoria, ma ne assumono 60 ogni sei mesi”

Riceviamo e pubblichiamo lo sfogo di una Oss riguardo alla vicenda del maxi concorso in Liguria.

“È uscito il bando per OSS a tempo determinato (6 mesi) perché Asl 2 è in carenza di personale. Come mai hanno fatto un concorso a tempo indeterminato che è durato più di due anni tra ricorsi ecc… finalmente, dopo lunga trafila, hanno fatto graduatoria a settembre 2022 e solo su Savona ci sono 250 OSS circa in graduatoria che non aspettano altro che di essere chiamati a lavorare.

Ma si sono accorti solo ora che, così facendo, mettono in difficoltà strutture private e cooperative, perché perdono del personale…Certo, in due anni non hanno avuto tempo di formare nuovi OSS! Allora hanno pensato di fare una truffa legalizzata decidendo di assumere 60 OSS ogni 6 mesi in modo da rallentare la procedura. Non contenti hanno avuto la pensata di allestire un bando veloce di assunzione a tempo determinato per OSS quando potrebbero tranquillamente assumere dalla graduatoria già in essere. Il tutto nonostante le lamentele da parte degli oss che non sono tutelati dai sindacati che, al posto di contestare, sono a favore di questo schifo! Senza contare che c’è un ulteriore dispendio di soldi pubblici!

Inoltre potremmo aggiungere il degrado in cui sta lavorando il personale OSS impiegato nelle RP e nella RSA senza avere a disposizione nemmeno il materiale occorrente per svolgere l’igiene al paziente togliendo la dignità alle persone ricoverate! VERGOGNA!”.