Manifestazione punto nascite Savona, Santi: “Strumentalizzazione del PD, sufficienti le rassicurazioni di Toti e Gratarola”

Savona. “La manifestazione che si terrà domani a difesa del punto nascite del San Paolo crea solo tensioni e confusione. Mi chiedo cosa serva manifestare quando sia il presidente di Regione che l’assessore alla sanità hanno assicurato che è giusto che a Savona ci sia un punto nascite“. Il consigliere di opposizione Pietro Santi (Toti per Savona) prende le distanze dall’iniziativa lanciata dai Dem savonesi.

Domani è in programma alle 16.00 in piazza Pertini una manifestazione a difesa del punto nascite del nosocomio savonese lanciata dal Partito Democratico contro l’ipotesi chiusura del punto nascite prevista dalla bozza del nuovo piano socio sanitario regionale. La notizia ha fatto scatenare minoranza e opposizione (quasi all’unanimità) nella città della Torretta. Il sindaco di Savona Marco Russo ha incontrato il presidente di Regione Giovanni Toti e l’assessore alla sanità Angelo Gratarola e ha ricevuto rassicurazioni in merito alla modifica del piano. Nei giorni successivi Gratarola ha aperto alla possibilità di avere due punti nascita in provincia: “E’ giusto che Savona lo abbia, può servire anche a Genova (riferendosi al ponente genovese)”.

In tanti hanno già annunciato la loro presenza domani in piazza Pertini, dai sindacati ad Articolo Uno e +Europa. L’iniziativa è stata accolta positivamente anche dall’opposizione: ci saranno i consiglieri della Lista Civica di centro destra Angelo Schirru e Daniela Giaccardi. Hanno appoggiato l’iniziativa i consiglieri Maurizio Scaramuzza e Andrea Frigerio (Lega) e Fabio Orsi (Lista Toti per Savona). Invece, come Santi, anche il consigliere regionale di Cambiamo! Angelo Vaccarezza ha criticato l’iniziativa: “Il punto nascite di Savona è ampiamente garantito, la manifestazione del Pd è sul nulla”.

Santi sottolinea l’importanza del punto nascite: “E’ innegabile che come savonesi con un incarico pubblico abbiamo il dovere di vigilare sull’interesse della nostra città e questo è un interesse primario della nostra città. Ma quando sia Toti che Gratarola dicono che assolutamente non sarà toccato la manifestazione non serve a niente. Se sapessi che il punto nascite è a rischio sarei il primo a scendere in piazza“.

E ribadisce la sua posizione netta: “Io non vado ad alimentare manifestazioni che sono organizzate a regola d’arte dal PD. Capisco che sia minoranza in consiglio regionale e quindi deve in qualche modo attaccare la maggioranza. Ma io difendo la giunta regionale e non vado a incrementare questa manifestazione che ritengo strumentali al 100%”.

Nel frattempo il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri ha convocato un incontro per martedì prossimo. Sono invitati i sindaci che ospitano una sede ospedaliera e quelli con popolazione superiore ai 10mila abitanti unitamente ai consiglieri regionali eletti in provincia di Savona. L’obiettivo della riunione è di dare spazio e voce alle singole realtà e alle aspettative sull’argomento, dando vita ad un tavolo partecipato.