Maltratta, insulta e chiede continuamente denaro all’anziana madre: 42enne arrestata dai carabinieri

Albisola Superiore. Maltratta ripetutamente l’anziana madre, presentandosi ogni giorno a casa sua in stato di alterazione per abuso di alcolici e stupefacenti, costringendola a lavarle i vestiti, chiedendole in continuazione (e con tono aggressivo) piccole somme di denaro (circa 20 euro al giorno) e insultandola. Sono questi i comportamenti messi in atto da una 42enne arrestata dai carabinieri di Albisola Superiore per maltrattamenti in famiglia.

Tali comportamenti andavano avanti da tempo e avvenivano anche di fronte ai figli della 42enne. A porvi fine sono stati i carabinieri della stazione albisolese che molto rapidamente hanno svolto le necessarie indagini, raccogliendo precisi elementi di prova ed hanno richiesto all’Autorità Giudiziaria l’emissione di un provvedimento restrittivo nei confronti della donna responsabile delle violenze.

La donna, purtroppo, non ha cambiato condotta nemmeno dopo che l’Autorità Giudiziaria aveva emesso nei suoi confronti un provvedimento di “divieto di avvicinamento alle persone offese”. Anzi: il giorno successivo all’esecuzione della misura la 42enne ha nuovamente raggiunto la madre in un esercizio commerciale e, dopo varie minacce, si è fatta consegnare un’ulteriore piccola somma di denaro.

Anche in questo caso i carabinieri hanno rapidamente raccolto gli elementi di prova necessari (comprese le immagini delle telecamere di sorveglianza che avevano perfettamente ripreso il momento della consegna del denaro) e segnalato il tutto all’Autorità Giudiziaria che, in accordo con gli elementi raccolti, ha emesso l’ordinanza di custodia cautelare in carcere eseguita quest’oggi.

L’attività odierna, in concomitanza con la giornata del 25 novembre, dimostra nuovamente l’importanza di segnalare immediatamente alle forze dell’ordine episodi di violenza in ambito familiare, che possono essere fermati prima che sfocino in comportamenti sempre più violenti e lesivi nei confronti delle vittime.