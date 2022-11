Maltempo e temporali forti in arrivo sulla Liguria: sarà “la prima perturbazione seria dopo mesi”

Liguria. Oggi sulla nostra regione transiterà “la prima perturbazione seria dopo mesi“, come avvertono gli esperti di Limet. Dopo una nottata tranquilla, al momento è prevista una nuova allerta gialla per temporali a partire dalle 15.00, ma il colore potrebbe essere rivisto col bollettino Arpal di metà giornata.

Nelle ultime 24 ore la pioggia sul centro della regione è caduta in quantità apprezzabili anche se non particolarmente elevate. Il record di cumulata spetta a Premanico, nell’immediato entroterra di Genova, con 79,4 millimetri.

Ma il vero “piatto forte” è atteso a partire dal tardo pomeriggio e dalla serata. “Da metà pomeriggio e verso sera piogge e temporali esordiranno sull’imperiese per poi avanzare verso levante. In serata e nella notte successiva possibilità per temporali di forte intensità sul settore centro-orientale della regione“, spiegano i meteorologi di Limet. Attenzione anche al vento, previsto con rinforzi fino a burrasca forte dai quadranti meridionali. Le cumulate potrebbero superare i 100 millimetri in alcune zone. Uno scenario pericoloso per il territorio, ma positivo sul fronte delle risorse idriche.

Che l’estate sia finita davvero lo si evince anche dalle temperature. Le minime in alcune zone dell’entroterra sono scese ben al di sotto dei 10 gradi e raramente hanno superato i 15 gradi nel territorio di Genova. Oggi sarà difficile superare i 20 gradi di massima lungo le coste.

Intanto l’Organizzazione meteorologica mondiale lancia l’allarme in un nuovo rapporto: in Europa le temperature sono aumentate di oltre il doppio della media mondiale negli ultimi 30 anni, il rialzo più alto di qualsiasi altro continente del mondo. Data la persistenza del riscaldamento, ondate di calore, incendi, inondazioni e altri impatti dei cambiamenti climatici colpiranno la società, le economie e gli ecosistemi: è quanto afferma il rapporto pubblicato in vista dei negoziati Onu sui cambiamenti climatici, Cop27, in programma la settimana prossima a Sharm-El Sheikh, in Egitto.

E il prossimo futuro non sarà migliore. Indipendentemente dai futuri livelli di riscaldamento climatico, “le temperature aumenteranno in tutte le aree europee a un ritmo superiore ai cambiamenti di temperatura media mondiale“, scrive l’Omm. “L’Europa presenta un’immagine dal vivo di un mondo che si riscalda e ci ricorda che anche società ben preparate non sono al sicuro dagli impatti di eventi meteorologici estremi”, ha commentato il segretario generale Petteri Taalas.