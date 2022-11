Maggiordomo di quartiere, il Pd: “La giunta rinnovi il finanziamento”. Giampedrone: “Bando entro gennaio, il progetto sarà migliorato”

Liguria. “La giunta rinnovi il finanziamento e indica il bando per garantire la prosecuzione del progetto del Maggiordomo di Quartiere”. Lo chiedono il consigliere regionale del Partito Democratico Roberto Arboscello e il capogruppo del PD Articolo Uno Luca Garibaldi, primi firmatari di un’interrogazione che chiede alla Giunta se e quando sarà rinnovato il progetto.

“Il progetto sperimentale del Maggiordomo di quartiere (inaugurato nell’ottobre del 2020, con l’apertura di 18 sportelli e l’impiego di 162 tirocinanti su tutto il territorio regionale) offre un’importante servizio di prossimità e un aiuto concreto a molti cittadini, per svolgere le piccole necessità quotidiane”.

“E’ importante che la Regione rinnovi il finanziamento, per proseguire un progetto che, avviato in via sperimentale, si sta rivelando molto utile per la cittadinanza, soprattutto famiglie, lavoratori e anziani soli. In gioco non c’è solo un servizio ai cittadini ma anche il futuro di decine di persone in temporanea difficoltà economica che grazie a questo progetto hanno trovato la loro collocazione”, concludono Arboscello e Garibaldi.

L’assessore regionale alle politiche sociali Giacomo Giampedrone risponde: “Il progetto del Maggiordomo di Quartiere certamente verrà non solo rifinanziato ma anche migliorato ulteriormente per garantire risposte sempre più efficaci alla popolazione. È evidente che nel momento in cui i servizi arrivano a scadenza serve un nuovo bando, che sarà pronto entro gennaio, grazie alla disponibilità delle risorse del Fondo Sociale Europeo per il settennato 2021-2027”.

“Non si tratta di un tema politico – evidenzia Giampedrone – ma puramente tecnico. I nostri uffici sono già al lavoro per arrivare al nuovo bando dopo aver completato una valutazione dei risultati e degli obiettivi raggiunti, così da poter migliorare e approfondire gli aspetti che possono essere migliorati a partire dalla positiva esperienza di questi anni. L’obiettivo è quello di affinare ancora uno strumento che si è dimostrato efficace, anche integrando alcuni servizi analoghi offerti dai Comuni capoluogo, così da potenziare il Maggiordomo e garantire risposte sempre più efficaci ed efficienti. In questo modo potremo avere nuovamente disponibile il servizio entro la prossima primavera, grazie alla nuova programmazione del Fondo Sociale Europeo per il prossimo settennato fino al 2027”.

I rappresentanti della Lista Toti aggiungono: “Grazie. Oggi non possiamo dire altro ai rappresentanti del centrosinistra, in particolare al consigliere regionale del Pd Arboscello. È palese, infatti, il lavoro della giunta gli piaccia molto visto come tenta di prendersene i meriti: prima per l’apertura del centro ictus del San Paolo di Savona, di fatto per una promessa mantenuta da Toti, poi (appoggiato anche dal capogruppo del Pd Articolo Uno Luca Garibaldi a cui va l’ulteriore ringraziamento) chiedendo il rinnovo già previsto del progetto del Maggiordomo di quartiere introdotto dalla giunta Toti. Palese, dunque, questi siano due evidenti atti di stima malcelati dal Pd. Come a dire: ‘se oggi la riapertura è avvenuta regolarmente e se chiedo il rinnovo, tutto sarà per merito del nostro interessamento’, ma in realtà è importante il non detto: ‘ottimo lavoro'”.

“Nonostante il piacere nel leggere tra le righe tale moto di stima, caro Arboscello, non funziona così. Bisognerebbe sapere arrendersi all’evidenza e non tentare di nasconderla dietro fittizi successi facenti palesemente capo alla giunta: i tempi sono stati rispettati e il finanziamento con i fondi Fse è già previsto. D’altra parte, è anche vero, essere appena trascorso Halloween e forse il travestimento da maggioranza è stato un maldestro tentativo di guadagnare un dolcetto. Allo scherzetto ci hanno pensato da soli”.