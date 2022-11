L’U17 della Pallacanestro Vado cala la manita: con il Novara arriva il quinto successo di fila

Vado Ligure. Per l’Under 17 Eccellenza della Pallacanestro Vado arriva la quinta vittoria consecutiva nel campionato piemontese, ottenuta in seguito alla bella prestazione casalinga contro Novara Basket.

Vado si presenta al match con l’assenza dell’ultimo minuto di capitan Serafini (ad indossare “la fascia” per questa occasione Lorenzo Tridondani), ma parte ugualmente molto forte, chiudendo bene in difesa mentre in attacco vengono trovate vari tipi di soluzioni, consentendo così di prendere subito un notevole vantaggio.

Nel secondo periodo i novaresi riescono a trovare qualche canestro dalla lunga distanza, ma i vadesi continuano a macinare gioco e così si va negli spogliatoi con 36 punti di vantaggio.

Nel terzo quarto i padroni di casa rialzano l’asticella difensiva incrementando ulteriormente il vantaggio.

All’inizio dell’ultimo parziale i Pappagalli si rilassano un po’, prendendo tiri fuori ritmo e concedendo azioni in transizione ai novaresi che mettono a referto qualche punto in più.

Negli ultimi cinque minuti la squadra di casa ritrova concentrazione e chiude il match facendo anche esordire il classe 2008 Danilo Veirana. Finisce 95 a 51.

Tabellino

VADO: Peirone; Veirana; Pellegrino 14; Stankovic 7; Bianchi Ferraro 5; Scarsi 14; Tridondani (cap.) 15; Migone 17; Rondinini 6; Mbeledogu 17. All. Imarisio Ass. La Rocca e Roganovic.

NOVARA BASKET: Vercelloni; Obasi; Polizzi; Fonio Fracchia 12; Sepe (cap.) 4; Crescimbeni; Covardi 8; Baruzzo 3; Carlino 19; Medici; Martini 5. All. Danna.

Arbitri: Mariani ed Emmanuele.

Classifica

College Borgomanero 14

Pallacanestro Vado 12

MY Basket Genova 8

Biella Next 8

JB Monferrato 8

Derthona Basket 6

Novara Basket 4

Basket College Novara 2

Junior Casale 0