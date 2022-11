Lotteria FOR YOU BIKE: il premio va al feglinese Ivo Camilli

Finale Ligure. Si è svolta Sabato 5 dicembre presso l’Infopoint Outdoor di Finale Ligure l’estrazione della lotteria FOR YOUR BIKE, organizzata fa Finale Outdoor Resort ASD grazie alla donazione da parte dell’azienda tedesca Canyon di una mountain bike del valore commerciale di oltre 5.000 euro con lo scopo di raccogliere fondi per la manutenzione dei sentieri per mountain bike della Finale Outdoor Region.

I biglietti in vendita erano 2000 e, di questi, ben 1853 sono stati venduti nel periodo dal 29 settembre al 4 novembre presso alcuni degli operatori del Consorzio che hanno aderito all’iniziativa, presso l’lnfopoint Outdoor e lo stand Finale Outdoor Region allestito in occasione dell’evento EWS “Trofeo delle Nazioni” e durante il ponte del 1° novembre a Finalborgo e a Pietra Ligure.

I proventi ammontano dunque a 9.265 euro che, al netto delle imposte e dei costi di stampa dei biglietti, saranno interamente utilizzati per la manutenzione dei sentieri.

L’estrazione, come da regolamento, si è svolta alla presenza di un pubblico ufficiale nominato dal sindaco, l’assessore Marilena Rosa, del presidente dell’Associazione sportiva organizzatrice della lotteria, Andrea Principato, e di numerose altre persone che hanno assistito di persona, oltre a quelle collegate on line alla diretta Instagram sull’account Finale Outdoor Region.

Stupore e gioia quando dall’urna è stato estratto il biglietto vincente, il n. 1971, acquistato da Ivo Camilli, feglinese e persona ben conosciuta per non dire famosa nell’ambito della mountain bike finalese.

Ivo Camilli da anni si occupa infatti della manutenzione dei sentieri, attualmente come dipendente del Consorzio, ma da ben prima a puro titolo volontaristico, animato da grande passione per il suo territorio e per i suoi boschi.

“È stata sicuramente una reazione di stupore quella avuta alla lettura del vincitore, soprattutto perché nella mia testa immaginavo un nome sconosciuto ai più, quello di uno dei tanti bikers venuto in visita nella Finale Outdoor Region. Ma col passare dei minuti è venuto alla mente l’altissimo numero di locals che hanno deciso di partecipare acquistando uno o più biglietti della lotteria, certamente con l’idea di vincere la bicicletta, ma anche per dare un piccolo contributo alla causa”, commenta Andrea Principato, Presidente Finale Outdoor Resort ASD.

“Ci avrebbe sicuramente fatto piacere se avesse vinto un turista, ma visto che la fortuna ha deciso di baciare una persona del territorio, non potremmo che essere più felici che la bici sia toccata a Ivo, persona ben voluta da tutti e che da tanto tempo si dedica con passione alla cura dei sentieri. Che sia la volta buona che lo vedremo per boschi non solo con lo zaino in spalla?”.

Gianluca Viglizzo, presidente del Consorzio Finale Outdoor Region: “I proventi della lotteria insieme a quelli derivanti dalla FOR YOU CARD, al supporto degli Operatori e dei Comuni, ci consentono di destinare più di 50.000 euro per i prossimi sei mesi e ci permetteranno di individuare, insieme al tavolo trail building che si occupa proprio della programmazione degli interventi sui sentieri, i lavori prioritari per i prossimi mesi. La stagione è stata molto positiva con un flusso di biker davvero importante e useremo i mesi invernali per prenderci cura dei sentieri in vista della prossima stagione. Ringrazio ancora una volta Canyon per questa importante donazione e tutte le persone del territorio e non che hanno deciso di contribuire acquistando i biglietti della lotteria. In ultimo, ma non certo per importanza, ringrazio tutti i nostri trail builders, ai quali va la nostra gratitudine per i sacrifici e gli sforzi messi in campo tutti i giorni, dietro le quinte e senza i riflettori puntati su di sé. Senza di loro, molto semplicemente, nulla di tutto quello che viviamo nella Finale Outdoor Region potrebbe esistere con tale intensità ”.