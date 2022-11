L’OpenOrchestra trionfa alla “European Music Competition” di Moncalieri

Savona. Dopo anni di attività sul territorio imperiese e savonese, l’OpenOrchestra ha partecipato per la prima volta ad un concorso internazionale di esecuzione strumentale prendendo parte alla 34^ edizione della “European Music Competition” di Moncalieri.

La giuria è stata presieduta dal maestro Roberto Cappello, pianista di fama internazionale, dai pianisti Claudia Boz e Carlo Tondato, dal direttore del conservatorio di Genova, maestro Roberto Tagliamacco, dall’ex direttore del conservatorio di La Spezia, maestro Federico Rovini.

L’OpenOrchestra, diretta da Marco Reghezza, docente di Teoria, Analisi e Composizione presso il liceo musicale Bruno di Albenga, si è esibita davanti alla giuria sabato 29 ottobre e ha riportato il punteggio di 95/100, valutazione che le permette di fregiarsi del primo premio nella categoria riservata ai gruppi strumentali/orchestre.

“E’ la prima volta che partecipiamo ad una competizione – dice Marco Reghezza – e subito abbiamo ottenuto un risultato tanto inatteso quanto gradito. Sarà sicuramente uno stimolo per migliorarci e proseguire nel lavoro che porto avanti insieme alle altre persone coinvolte. Vedere gli orchestrali dell’Open, giovani e meno giovani, essere accomunati dalla stessa soddisfazione fa capire che la strada intrapresa è quella giusta. Ora prepareremo le esibizioni di dicembre, poi penseremo alle successive perchè abbiamo molte richieste sul nostro territorio e fuori. Un grazie particolare all’organizzazione di Moncalieri, in particolare al maestro Luigi Giachino e alla signora Wanda Sorbilli”.

“All’interno dell’orchestra ringrazio coloro che aiutano i giovani nella loro crescita. Mi riferisco alla flautista di Genova Antonella Bini che cura la sua sezione insieme alla professoressa Marina Giribaldi; al professor Burgio che cura la sezione violini insieme al maestro Volodymyr Baran, concertista affermato, direttore dei concorsi internazionali di Malta e già primo violino dell’Orchestra Sinfonica della Cina; e ringrazio gli altri docenti come la professoressa Grossi, arpa, il nostro vicepresidente professor Alessandro Barlucchi, clarinetto, il professor Demoro, contrabbasso. Ma non dimenticherei il direttivo dell’OpenOrchestra e le famiglie che ci hanno affidato i loro figli in un percorso impegnativo ma gratificante.”

I componenti della OpenOrchestra che han partecipato al concorso sono:

Flauti: prof.ssa Marina Giribaldi, Viola Motosso, Mehboob Nicolini, Ginevra Campana;

Oboe: Tracy Cominato;

Clarinetti: prof. Alessandro Barlucchi, Ginevra Secci;

Clarinetto basso: Vittorio Cipollone;

Flicorno: Fiorentino Serriello;

Tromba: Mattia Serriello;

Sax contralto: Alessandro Paterno;

Violini: prof. Salvatore Burgio, prof.ssa Edlira Ameti, M° Baran Volodymyr, Simone Montana, Matteo Scatti, Matteo Florio, Mirna Gandolfo, Viola Lombardo, Maria Calcagno, Ethan Moraglia, Daniele Visalli;

Violoncelli: Cecilia Borelli, Giulia La Greca;

Contrabbassi: prof. Mauro Demoro, Fabrizio Maver;

Chitarre: Tala Gabriele, Tala Federico, Giosuè Ramoino, Cecilia Merano, Filippo Vastano, Matteo Maffezzoli, Federico Veggian, Noemi Dagostino;

Arpa: prof.ssa Marcella Grossi;

Voce: Cinzia Ravotto;

Pianoforte: Marika Mela, Enrico Santini, Giovanna Diodato;

Percussioni: Noah Crisafulli.