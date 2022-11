Loano, proseguono gli incontri di conversazione in francese con il Comitato per il Gemellaggio

Loano. Proseguono gli incontri in lingua francese promossi dal Comitato per il Gemellaggio Loano-Francheville.

Fino a fine febbraio la biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal a Loano ospiterà una serie di incontri di conversazione in lingua francese tra i soci e simpatizzanti del comitato.

Gli incontri si terranno, sempre dalle 20.30 alle 22, nelle serate di mercoledì 23 e 30 novembre; mercoledì 7 e 14 dicembre; mercoledì 11, 18 e 25 gennaio 2023; mercoledì 1, 8 e 15 febbraio 2023.

Durante le serate la professoressa Rosa Daros fornirà nozioni base di grammatica e conversazione; ad integrazione, per approfondire una migliore comprensione dell’ascolto, verranno proiettati film in lingua francese. L’obiettivo degli incontri e, più in generale, quello del Comitato per il Gemellaggio Loano-Francheville è quello di favorire e diffondere la cultura dei “cugini d’Oltralpe”, specie in vista del 25^ anniversario del gemellaggio che verrà celebrato il prossimo anno.

La partecipazione prevede un versamento di 15 euro, comprensivi della quota associativa al Comitato per il Gemellaggio Loano-Francheville. Per informazioni è possibile contattare Cinzia al numero 335.80.45.288.

Costituitosi nel 1997 per favorire gli scambi tra le due località, gemellatesi proprio in quell’anno, nel corso del tempo il Comitato ha avviato una serie di progetti volti a favorire e diffondere la conoscenza della storia e della cultura francese sul nostro territorio anche in momenti differenti rispetto alle visite e alle giornate di scambio che si tengono annualmente. Parallelamente, i soci hanno ampliato il raggio delle loro attività organizzando corsi, laboratori e momenti di incontro con l’intera comunità, aperti ai soci e a tutti i loanesi: lezioni di francese con proiezione di film in lingua originale, una corale e una compagnia teatrale.

Sul sito www.loanofrancheville.it si possono trovare tutte le informazioni relative alle attività dell’associazione.