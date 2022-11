Loano nel mirino dei ladri, furto notturno in un negozio di abbigliamento del centro: rubati soldi e vestiti

Loano. Ladri in azione a Loano. È accaduto un paio di giorni fa, di notte, in centro città. I malviventi, probabilmente più di uno, hanno preso di mira un negozio di abbigliamento in via Ghilini.

Stando ad una prima ricostruzione, i ladri hanno sfondato la porta vetro di ingresso con un sasso e, una volta dentro il negozio, hanno compiuto il furto.

Il bottino, per quanto riguarda i contanti, è stato scarso: si parla di circa una decina di euro di fondocassa. Quindi, evidentemente non soddisfatti, hanno arraffato tutto il possibile, portando via diversi capi di abbigliamento firmati, in particolare intimo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, tutt’ora impegnati nelle indagini per risalire all’identità dei malviventi.