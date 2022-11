Loano, al via l’abbattimento di 15 pini malati. Lettieri: “Saranno sostituiti da altri 17 alberi”

Loano. Prenderanno il via lunedì 21 novembre e si concluderanno (meteo permettendo) entro dieci giorni lavorativi gli interventi di abbattimento degli alberi malati situati tra via Petrarca, il parco Don Leone Grossi e piazza Antonio da Noli a Loano.

“Purtroppo – notano il sindaco di Loano Luca Lettieri e l’assessore all’ambiente Remo Zaccaria – la perizia tecnica di un agronomo ha confermato che i 15 pini domestici sono ‘malati’ e perciò non più stabili. Poiché costituiscono un pericolo per l’incolumità pubblica, seppure a malincuore abbiamo stabilito di abbatterli. L’amministrazione, però, ha deciso che le 15 piante saranno sostituite da 17 altri alberi (otto Prunus Serrulata o Kanzan, otto Ceratonia Siliqua o Carrubo e un Fraxinus Ornus o Orniello) e quindi al termine degli interventi il ‘bilancio’ del nostro patrimonio arboreo sarà perfino in positivo. Contestualmente ai lavori sul verde pubblico, gli operai stenderanno un nuovo asfalto e sistemeranno le strutture delle aiuole, migliorando così lo stato dell’arredo urbano di quelle zone”.

Il programma dei lavori prevede tra: dal 21 al 24 novembre l’abbattimento degli alberi di via Petrarca, del parco Don Leone Grossi e di piazza Antonio da Noli; il 28 novembre verrà effettuata la fresature delle ceppaie di tutti e tre i siti, al fine di rimuovere le radici dei pini e preparare il terreno per la messa a dimora delle nuove piante (che avverrà tra il 29 e 30 novembre); il 1^ dicembre, infine, verranno effettuate le rifiniture.

Durante i lavori, nelle aree interessate sarà in vigore il divieto di sosta per tutti i veicoli.

L’intervento di abbattimento e piantumazione avrà un costo complessivo di circa 17 mila euro.