Loano aderisce alla Fondazione Città Identitarie

Loano. Un altro borgo bellissimo della Liguria si è unito alla Fondazione Città Identitarie. È la città di Loano che, insieme a oltre cento comuni, ha aderito al Manifesto delle Città Identitarie e ai Festival di CulturaIdentità.

“Bellezza, arte e cultura per raccontare la splendida Italia dei nostri comuni identitari. E visto che Loano si affaccia sul mare non poteva che essere riconosciuta come la ‘città degli ammiragli e dei palombari'”. È questo il debutto di Loano sul numero di novembre del mensile CulturaIdentità fondato e diretto dal giornalista Edoardo Sylos Labini, noto attore e regista teatrale e anche consulente artistico del Teatro Manzoni di Milano. Ha organizzato negli anni scorsi le interviste Mondadori OFF per Mondadori Store. Nel 2013 fonda e dirige il web magazine IlGiornaleOff.it, approfondimento dell’inserto OFF cartaceo del sabato del quotidiano Il Giornale, che ha vinto il Premio Margutta – la via delle arti per l’Editoria 2017.

“La Fondazione Città Identitarie ETS promuove l’identità, la storia, la cultura, l’arte di tutti i territori italiani, tutti quei simboli che rappresentano l’italianità e il Made in Italy. Creata dall’Associazione CulturaIdentità la Fondazione mette in rete centinaia di Comuni italiani”, ricorda Fabrizio Marabello, responsabile di CulturaIdentità Liguria che, insieme al giornalista Luca Berto ha scritto l’articolo.

“L’obiettivo – aggiunge Edoardo Sylos Labini – è difendere l’Identità e la Cultura di un popolo. Non c’è avvenire, infatti, se non si rispettano le proprie origini, se non si difendono le proprie tradizioni. Essere Italiani vuol dire essere figli di culture distanti geograficamente ma che, intrecciate tra loro, formano il DNA di una sola Cultura, quella italiana, amata e invidiata in tutto il mondo”.

“Sin dall’inizio del nostro mandato amministrativo – afferma il sindaco di Loano Luca Lettieri – abbiamo inteso promuovere quelle iniziative culturali che recuperassero la storia, l’identità e le radici della nostra città. Abbiamo aderito al progetto delle Città Identitarie perché ci sembra un valido strumento divulgativo per raggiungere questo obiettivo. Proprio in quest’ottica di recupero, salvaguardia e valorizzazione dei nostri tesori storici e culturali, abbiamo voluto dedicare questa prima ‘uscita’ al Museo del Mare e della Marineria di Loano, lo scrigno che custodisce la storia e la tradizione marinara della nostra città e del suo comprensorio”.