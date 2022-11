Loano, a Palazzo Doria un convegno su dissesto idrogeologico e calamità naturali

Loano. Si intitola “L’ingegneria e il territorio: Protezione Civile e gestione delle emergenze” il convegno formativo dedicato al dissesto idrogeologico e alle calamità naturali promosso dall’Ordine degli Ingegneri della provincia di Savona e in programma sabato 3 dicembre nella sala consiliare di Palazzo Doria a Loano.

La giornata prenderà il via alle 8.45 con la registrazione dei partecipanti; alle 9 saluti e presentazione dei corsi. Ad aprire i lavori sarà, alle 9.15, il geologo e disaster manager Luana Isella, che relazionerà sulla “Pianificazione territoriale in Liguria”. In seguito, alle 10, Luana Isella ed il collega geologo e disaster manager Alessandro Scarpati interverranno su “Pianificazione e gestione di una emergenza meteoidrologica”.

A chiudere la mattinata, alle 12, saranno i vigili del fuoco, i membri della sezione ARI di Loano dell’Associazione Radioamatori Italiani ed i volontari della Protezione civile comunale, che esporranno “Le esperienze degli operatori di Protezione Civile” durante le emegenze oggetto del convegno. Alle 12.45 discussione e chiusura lavori.

Il convegno gode del patrocinio dell’assessorato all’ambiente del Comune di Loano. Il corso garantisce il riconoscimento di 4 Cfp agli ingegneri iscritti all’Ordine di Savona. Per registrarsi visitare il sito www.ordineingegnerisavona.it. E’ previsto un massimo di 70 iscritti.