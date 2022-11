Litigano in strada, 63enne infastidito dalle urla scocca una freccia e trafigge uno dei contendenti: arrestato

Genova. È stato arrestato dai carabinieri per tentato omicidio l’autore del folle gesto di questa notte nel centro storico di Genova: secondo le prime informazioni il responsabile di aver trafitto con una freccia un sudamericano di origine peruviana di 41 anni è un sessantatreenne italiano.

Secondo quanto ricostruito, la persona ferita stava litigando con un connazionale nei pressi di vico Mele (vico Archivolto de Franchi) quando il 63enne, forse disturbato dalle urla, si è messo a sua volta a litigare con i due, poi ha preso arco e freccia scoccando il dardo nel petto dello straniero.

Sul posto sono arrivati i carabinieri del nucleo radiomobile allertati da alcuni passanti che hanno prontamente bloccato l’uomo che ha scoccato la freccia. Per lui è scattato l’arresto per tentato omicidio. I medici del 118 si sono presi cura del ferito, che è stato trasportato in codice rosso al San Martino. All’arrivo in ospedale è stato sottoposto a un delicato intervento per la rimozione della freccia. Le sue condizioni sono considerate gravi.

Il 63enne ha raccontato ai militari di non essere della zona ma di vivere in vico Mele da circa un mese perché assunto come artigiano per alcuni lavori su imbarcazioni ormeggiate al porto antico.

E l’arco, che è stato sequestrato dai carabinieri, se lo sarebbe costruito da solo proprio grazie alle sue abilità manuali. Da mesi o meglio, da anni, gli abitanti della zona denunciano la presenza di spacciatori e persone moleste sotto le finestre a ogni ora del giorno e della notte.