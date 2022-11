Lite a scuola, professoressa colpita con un calcio da uno studente: trasportata in ospedale

Loano. Scoppia una lite a scuola, una professoressa intervenuta per fermare i contendenti rimedia per sbaglio un calcio e finisce in ospedale. E’ successo questa mattina presso l’Istituto superiore Falcone di Loano, con chiamata ai soccorsi giunta intorno alle 11,30.

Sulla vicenda vige ancora il massimo riserbo, ma stando a quanto riferito pare che la donna, di circa 40 anni, sia intervenuta per cercare di sedare una lite tra due giovanissimi studenti.

Nel tentativo di fermarli, avrebbe rimediato un calcio all’addome. Un gesto che secondo i testimoni sarebbe stato involontario, ma il colpo è stato violento: la donna è caduta ed è stato necessario chiamare i soccorsi.

Tempestivo l’intervento di un’ambulanza della croce bianca di Borgio che ha optato per il trasporto, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Sul posto anche i carabinieri della compagnia di Albenga, impegnati nelle indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.