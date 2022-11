Lions Club Albenga Host e Leo Club Albenga compiono 53 anni

Albenga. Il Lions Club Albenga Host ed il Leo Club Albenga hanno festeggiato ieri sera il 53^ anniversario della Charter Night alla presenza del Governatore Distrettuale, Claudio Sabattini, che si è intrattenuto per una visita ufficiale, ricevuto dal presidente Lions Giovanni Righello e dal direttivo, raggiunti quindi dal presidente Leo Saul Merlino.

Nati nel 1969, rendendo così il Leo Club Albenga il più antico Leo Club d’ Italia, condividono un altro primato, questa volta a livello mondiale: si tratta dell’unico caso in cui sono nati lo stesso giorno un Lions Club ed il Leo Club che il sodalizio Lions sponsorizza. Si attribuisce a questa lungimirante scelta dei soci fondatori il rapporto che negli anni ha portato i club a collaborare e confluire dalle fila Leo ai Lions, mantenendo così sempre saldo il legame.

Non si è trattata di una sola occasione per festeggiare, ma per riflettere con orgoglio sulle attività e gli obiettivi raggiunti sia a livello italiano, come gli 8 milioni di euro raccolti dai Lions italiani durante la pandemia, sia a livello locale con il Lions Club Albenga Host capofila nella realizzazione di eventi di raccolta fondi a favore della Fondazione Banca degli Occhi Lions Melvin Jones, il corposo contributo alla realizzazione del campo sintetico del Sacro Cuore, la sponsorizzazione di attività sportive per disabili ed altri eventi benefici e volontariato attivo che provano a coniugare l’attenzione al sociale ed il coinvolgimento della comunità.

Il Governatore, dopo aver condiviso la sua visione Lionistica ed aggiornato sugli ultimi sviluppi a livello internazionale, ha colto l’occasione per assegnare i riconoscimenti a vari soci per la loro appartenenza ultradecennale.