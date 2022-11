Libertas Liguria premia i suoi campioni: mercoledì la cerimonia a Savona

Savona. E’ in programma per mercoledì 9 novembre alle 17,30, nella Sala Caduti di Nassirya della Provincia, in via Sormano 12, la “Festa dei Campioni Regionali Libertas”.

Durante la manifestazione, organizzata dal Centro Regionale Libertas Liguria, presieduto da Roberto Pizzorno, saranno premiati atleti, tecnici, dirigenti e società che hanno contribuito, grazie ai risultati ottenuti a livello provinciale, regionale e nazionale, a far crescere l’Ente in Liguria.

Alla cerimonia sarà presente il presidente nazionale, Andrea Pantano insieme ai rappresentanti della Regione, Provincia e dei comuni liguri.

I PREMIATI

Hockey Prato: Francesco Zela, Giuseppina Bazzano, Marica Bruzzone, Flavio Canay, Gabriele Papaleo, Vittorio Pavone, Sara Cuvato, Erica Burchi, Yassmin Poggi. Karate: Maya Marenco, Giacomo Basso, Marco Oddera, Giacomo Ferraris, Giorgia Manca, Marta Fulgoni, Martina Vezzolla, Luca Rossi, Sofia D’amato.

Football Americano: Carola Bianchelli. Judo: Arianna Vettori, Giulia Meinardi, Giulio Lagustena, Elena Frugone. Kung Fu: Alessandro Canali, Davide De Stefanis, Edoardo Lo Muzio.

Calcio: Marc Tona, Jonathan Moscino, Gabriele Romano. Atletica leggera: Sara Meloni, Federico Giotti, Leonardo Bonechi. Basket: Priscilla Panizzi, Annalisa Vacca, Giorgia Grasso, Serena Ranno, Alice Linea, Sofia Mustacchio. Danza: Vanessa Dutto, Ambeta Vogli, Giadamaria D’amico Barone, Giulia Caruana, Sophia Dioguardi, Martina Maglio, Giorgia Monti, Sofia Nan, Celeste Peccenati, Giorgia Ziccarelli, Sara Spaolonzi.

Pattinaggio artistico: Chiara Costa, Alessandro Trisciani. Dirigenti: Rolando Giorgi, Andrea Rapa, Andrea Rombolà, Tiziana Tobia, Floriano Premoselli, Enzo Grenno, Carlo Colla, Marco Giancarlo, Andrea Bassafontana, Salvatore Finocchiaro.

Tecnici: Armando Vettori, Felicino Vaniglia, Antonio Musuraca, Nicole Cirillo, Cristina Bosio, Massimo Sabatino, Lucia Ragazzi, Stefano Lo Muzio, Sabrina Dostuni, Ursula Cianciaruso, Walter Beretta, Lorenzo Vinotto, Piero Schiaffini. Società sportive: A.S. Dilettantistica Libertas Karate Savona, A.S. Dilettantistica Musurakai Libertas Borghetto S.S., A.S. Dilettantistica La Fortezza Savona , A.S. Dilettantistica Come Una Volta, Pallacanestro Alassio, A.S. Dilettantistica Cestistica Savonese, A.S. Dilettantistica Basket Loano E. Garassini, A.S. Dilettantistica Polisportiva Del Finale, A.S. Dilettantistica Basket Integrato Albenga, A.S. Dilettantistica Asaj Judo Chiavari Libertas, A.S. Dilettantistica Polisportiva Di Valorizzazione Turistica Sportiva Ventimiglia, A.S. Dilettantistica Stile Libero Quiliano, Associazione Pirates 1984 Savona, A.S. Dilettantistica Senkai Karate Delle Albissole, A.S. Dilettantistica Pippo Vagabondo Cairo Montenotte, A.S. Dilettantistica Fratellanza Ginnastica Savonese, Judo Club “Luigi Sicco” Savona, A.S. Dilettantistica Genova Hockey 1980.