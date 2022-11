L’Half Marathon, la Fiera di Sant’Andrea, l’incontro con Gino Rapa: un ricco weekend di eventi nel savonese

Savonese. Ci aspetta un fine settimana all’insegna di sport, teatro, fiere, libri e tanto divertimento per grandi e piccini. La presentazione del nuovo libro di Gino Rapa, l’Half Marathon, la Fiera di Sant’Andrea… questi sono solo alcuni degli eventi che si svolgeranno in questo weekend di fine novembre. Scopriamoli tutti.

A SAVONA LA SETTIMA HALF MARATHON

Gli amanti dello sport certo non possono perdersi l’Half Marathon che quest’anno giunge alla sua settima edizione. Con partenza e arrivo a Savona, la gara podistica agonistica attraverserà il centro savonese: via Paleocapa, via Gramsci, corso Mazzini, via Montenotte, corso Colombo, corso Vittorio Veneto, via Nizza e via Guidobono. Oltre tanto divertimento, per i vincitori sono previsti dei premi. La gara partirà alle ore 9,30.

A CAIRO MONTENOTTE LA FIERA DI SANT’ANDREA

Domenica a Cairo Montenotte si terrà la tradizionale Fiera di Sant’Andrea. Dalle 8 alle 19 ad animare piazza della Vittoria il mercatino dedicato all’artigianato e ai prodotti della terra. L’evento, organizzato dal Consorzio La Piazza, è un’ottima occasione per trascorrere del tempo all’aria aperta e in compagnia, oltre che per trovare dei regali per Natale.

A FINALE LIGURE IL PLURIPREMIATO SPETTACOLO “LA PRINCIPESSA AZZURRA”

Domenica appuntamento anche con il teatro. A Finalborgo andrà in scena l’irriverente e pluripremiato “La principessa azzurra”, spettacolo della compagnia Teatro la Fuffa di Saskia Simonet e Filippo Capparella, inserito nella rassegna Spirali 2022 realizzata da Teatro delle Udienze, Cattivi Maestri, Teatro dell’Ortica, Teatro Il Sipario Strappato, Teatro Garage. Si tratta di uno spettacolo consigliato a un pubblico adulto che gravita attorno alcune domande fondamentali: ” … E se la principessa delle favole, rinchiusa nella torre, non volesse essere salvata? E se non volesse ‘l’amore’ del principe? E se volesse invece continuare a farsela col drago?”.

AD ALBENGA GINO RAPA PRESENTA IL SUO NUOVO LIBRO “CIME DI RAPA”

Questo weekend spazio anche ai libri. Domenica 27 novembre Gino Rapa racconta il suo libro “Cime di rapa” nell’Auditorium San Carlo di Albenga. Dopo la pubblicazione di “Testa di rapa” – uscito lo scorso anno -, un altro manuale di curiosità sulla lingua italiana che parliamo, ma non sempre conosciamo. E se l’anno scorso il libro aveva trovato una madrina d’eccezione in Fiorella Mannoia, questa volta la prefazione è a cura di Roberto Vecchioni. La presentazione sarà un evento-spettacolo con interventi musicali di Marisa Fagnani, chitarra e voce. L’ingresso sarà libero fino ad esaurimento posti.

A LOANO I “PANETTONI PER LA VITA” A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA’ DELL’ADMO

A Loano sabato torna “Un panettone per la vita”, la campagna di Admo (Associazione Donatori Midollo Osseo) che ha l’obiettivo di raccogliere fondi per l’attività di sensibilizzazione sulla donazione del midollo osseo. Scegliendo i pandori e i panettoni proposti dai volontari sarà possibile sostenere concretamente tutte le attività di Admo. I volontari saranno in piazza Rocca dalle 9 alle 18.30. Per i dettagli vai qui.

AL PARCO ASINOLLA DIVERTIMENTO PER GRANDI E PICCINI

Per gli amanti della natura e degli animali, sabato e domenica sono previste due giornate ricche di divertimento al parco Asinolla di Pietra Ligure. Qui ci saranno tante attività per bambini ma anche occasioni per i grandi come la castagnata, passeggiate a cavallo, postazioni con tavoli, barbecue, sdraio, amache e teli. Tutte le attività in programma qui.

A GARLENDA “MYRIFIUTO”, UNA PASSEGGIATA ECOLOGIA PER LE VIE CITTADINE

Concludiamo con MyRifiuto. Sabato a Garlenda si terrà una giornata di cleanup diffuso in occasione della settimana europea per la riduzione dei rifiuti. Con ritrovo nella Piazza del Comune si partirà per una passeggiata ecologica per le vie cittadine. La camminata sarà “dog friendly”, quindi appuntamento anche con i nostri amici a quattro zampe.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.