Letimbro, mister Oliva guarda al vertice della classifica: “Non vogliamo porci limiti, contro l’Albissole una vittoria meritata”

Savona. Ieri pomeriggio presso l’Andrea Picasso di Quiliano è andata in scena Albissole-Letimbro, gara valevole per la settima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone A) conclusasi con il risultato di 2-3 in favore della formazione ospite. Al termine di una sfida in cui la formazione gialloblù ha ritrovato la vittoria dopo tre giornate astinenza non sarebbe potuto mancare il commento di Maurizio Oliva.

L’allenatore della Letimbro, visibilmente soddisfatto, ha esordito dichiarando: “Quella odierna è una vittoria che ci sta, abbiamo creato molte occasioni da gol nel secondo tempo. Sinceramente mi aspettavo la prestazione di oggi, conosco il valore della mia squadra e so che è un gruppo che può puntare molto in alto. Sinceramente mi sono rotto le scatole di continuare a caldeggiare l’obiettivo salvezza, puntiamo in alto e ci crediamo molto. Senza penalità avremmo 12 punti e potremmo essere a tre lunghezze dal Masone primo in classifica, continuando a pensare partita per partita non dobbiamo più porci limiti.”

In seguito mister Oliva ha proseguito il proprio intervento rammaricandosi per la brutta prestazione messa in campo dai suoi contro il Multedo, unica partita considerata dal tecnico “persa malamente”. Inoltre l’allenatore del sodalizio gialloblù non ha fatto mancare i suoi complimenti all’Albissole che, dopo circa due anni, è tornata a conoscere il sapore della sconfitta proprio per mano della sua Letimbro. “Siamo un’ottima squadra ed un gruppo coeso, oggi abbiamo dimostrato di aver grande voglia” – ha aggiunto ancora l’intervistato.

Infine Maurizio Oliva ha concluso il proprio intervento guardando ai prossimi impegni: “In questo campionato tutte le partite sono difficili, non esiste un risultato scontato. Il nostro obiettivo però dev’essere quello di provare a vincerle tutte, questa squadra non deve porsi limiti perchè facendolo compirebbe un grosso errore.”