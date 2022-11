Legino, Carella pensa positivo dopo il ritorno alla vittoria: “Ce la giochiamo con tutte, domenica contro l’Ospedaletti una partita da sei punti”

Savona. Due vittorie, due pareggi e sei sconfitte: è questo il racconto in numeri della prima parte di stagione del Legino, un’annata (proprio come la scorsa) iniziata con il freno a mano tirato. I verdeblù attualmente si trovano a quattro punti di ritardo dalla salvezza diretta, a +2 dall’ultimo posto. È indubbiamente stata una partenza complicata quella della squadra allenata da Fabio Tobia, compagine al momento molto distante dal proprio obiettivo stagionale (migliorare il piazzamento ottenuto lo scorso anno, ndr).

Domenica scorsa però il Legino è riuscito a dare una scossa all’ambiente imponendosi per 1-0 nei confronti della Baia Alassio, formazione franata all’ultimo posto andando ad occupare proprio la posizione in cui precedentemente si trovavano i verdeblù. La reazione auspicata dalla società è dunque arrivata, questo nella speranza che Semperboni e compagni riescano ora a dare continuità a quanto di buono mostrato la scorsa giornata e a sprazzi in quelle precedenti.

Sul momento del Legino ad intervenire è stato Piero Carella, presidente del sodalizio il quale ha esordito dichiarando: “Finalmente la sfortuna ci ha abbandonato, contro la Baia Alassio abbiamo vinto bene. Abbiamo perso contro le prime tre forze di questo campionato nei minuti di recupero, siamo una squadra che se la gioca con tutte. I giovani stanno acquisendo esperienza, speriamo adesso di dar seguito a quanto fatto vedere domenica.”

Successivamente il numero uno verdeblù ha raccontato le sensazioni provate contro il Pietra Ligure, un match in cui ha scelto di tornare in panchina per stare vicino alla squadra in un momento difficile. “È stata una bella emozione, quando vedo lo stemma e le casacche della nostra società provo sempre una sensazione difficile da descrivere a parole. Stare in panchina vedendo i ragazzi perdere all’ultimo tuttavia mi ha creato un’ansia terribile, credo di stare iniziando ad accusare l’anzianità.”

In seguito Carella ha identificato in numerosi episodi sfavorevoli la causa principale delle difficoltà accusate dal Legino in questo inizio di stagione, un fattore che gli ha causato grande dispiacere visto l’impegno dedicato durante gli allenamenti da Fabio Tobia e dalla squadra per preparare al meglio i match.

Infine il presidente del sodalizio verdeblù ha concluso il suo intervento rivolgendo lo sguardo al prosieguo del campionato: “Aver recuperato su qualche squadra non potrà che farci bene, domenica contro l’Ospedaletti sarà una partita da 6 punti. Quest’anno non abbiamo vinto al Ruffinengo, sarebbe bello riuscirci sfatando questo tabù. Aver perso Pollero che doveva fare da chioccia alla squadra per noi è stata una mazzata, adesso dovremo cercare di recuperare pensando gara dopo gara.”