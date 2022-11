L’economia in Liguria cresce, Toti: “Regione vicino alle imprese, ora difendiamoci da gufi e crisi”

Liguria. “La Liguria cresce ancora e il turismo si rivela una volta di più l’industria trainante della nostra regione. In questi anni Regione Liguria, insieme agli imprenditori del settore, sono riusciti a sviluppare sempre di più un turismo moderno e attrattivo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. I segnali positivi si ripercuotono significativamente sul mercato del lavoro con un 4,3 % in più di occupati e con un aumento dei lavoratori a tempo indeterminato, mentre sono calati quelli a tempo determinato. Anche questo è un segnale che evidenzia una maggiore stabilità della nostra economia”.

Così il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore al Lavoro e Turismo Augusto Sartori sui dati presentati oggi da Banca d’Italia nell’aggiornamento congiunturale sui primi nove mesi dell’anno.

“Le presenze dei turisti in Liguria – hanno aggiunto Toti e Sartori – sono cresciute del 38,9% rispetto al 2021, andando oltre i livelli pre-pandemia, grazie anche al raddoppio dei pernottamenti da parte degli stranieri. Bene anche l’export, cresciuto del 48,7% nei primi sei mesi del 2022, rispetto ad un 22,5% italiano e 22,1% del Nord Ovest, così come è in crescita anche il trasporto marittimo (+5,7%)”.

“Sarà nostro massimo impegno – concludono – stare al fianco delle imprese della Liguria perché possano superare, come hanno fatto per l’emergenza Covid, anche le attuali problematiche inerenti ai costi dell’energia”.

E dal partito Italia al Centro con Toti: “L’impossibile lo abbiamo già fatto, i miracoli non dipendono dalla Liguria. I dati dell’economia regionale, appena diffusi dalla Banca d’Italia, sono lusinghieri. Raccontano di un territorio che continua a crescere nonostante tutto, con il turismo che va oltre la semplice ‘ripresa'”.

“Quasi il 40% in più delle presenze rispetto allo scorso anno – proseguono -, che già aveva fatto registrare un recupero dopo la mazzata del Covid, è il più indiscutibile riconoscimento all’attività di promozione portata avanti dalla Regione da diversi anni, alla politica turistica che ha cambiato l’immagine della nostra terra, alla crescente offerta che con l’impegno di ottimi professionisti del settore la Liguria ha dato al mondo, smentendo ancora una volta le posizioni sempre critiche di chi non riesce a capire l’importanza di queste scelte”.

“Un’economia che cresce ancora nonostante tutto, ma che a partire inevitabilmente dal settore industriale mostra qualche rallentamento. L’aumento dei prezzi delle materie prime e l’inflazione galoppante non dipendono da scelte territoriali, ma influiscono pesantemente sulla capacità di spesa degli italiani, degli europei e non solo. Un rischio che la crescita del nostro turismo possa rallentare, insomma, non dipenderà più solo dal grande impegno che Regione Liguria continuerà a profondere, aumentando semmai gli sforzi. Ma anche in questo vogliamo come sempre essere positivi, è una questione di mentalità. E ci dispiace per gli altri, che sono tristi, che sono tristi”, concludono.