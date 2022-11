Le iniziative nel savonese per il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne

Inaugurazione di una Panchina Rossa a “Il Gabbiano”

Per ricordare ogni giorno le vittime di femminicidio, non solo nella ricorrenza del 25 novembre, Coop Liguria e “Il Gabbiano” installeranno una panchina rossa nella galleria del centro commerciale.

Nella stessa giornata, la Polizia di Stato sarà presente a “Il Gabbiano” con un presidio, per offrire informazioni sulla app “You Pol”, alla quale può rivolgersi chiunque voglia denunciare episodi di violenza domestica, bullismo o abuso di sostanze stupefacenti.

Intervengono: Alessandra Simone, questore di Savona; Giuliana Lavagna, presidentessa di Telefono Donna Savona-Centro antiviolenza; Elisa Di Padova, vice sindaco di Savona; Roberto Pittalis, presidente di Coop Liguria; Matteo Gallieri, direttore centro commerciale “Il Gabbiano”.

Presidio in piazza Pertini

Venerdì 25 novembre 2022 dalle ore 15,00 alle ore 17,00 in piazza Pertini, a Savona, si terrà un presidio organizzato dal coordinamento pari opportunità della Uil Liguria con il patrocinio del Comune di Savona.

“La UIL è, da sempre, impegnata contro la violenza sulle donne. Qualunque tipo di violenza. dentro e fuori il contesto lavorativo – commenta Sheeba Servetto, segretaria confederale regionale Uil Liguria con deleghe al savonese e alle Pari Opportunità – Negli anni, il numero dei femminicidi anche in Liguria è, purtroppo, rimasto costante. Così come costante è l’alta percentuale di femminicidi commessa da un partner o ex partner. Questo elemento è un’ulteriore dimostrazione di come il fenomeno della violenza contro le donne – compresa la sua espressione più feroce, il femminicidio – siano, prima che un tema di sicurezza, un tema culturale” conclude.

Il programma dell’evento:

Introduce e modera: Sheeba Servetto, segretaria confederale regionale Uil Liguria con delega al savonese.

Saluti istituzionali: Barbara Pasquali, Assessore alla città vivibile

Intervengono: Laura Amoretti, Consigliera di Parità Regione Liguria; Telefono Donna; Angelica Lubrano, UDI Savona; il Coordinamento Pari Opportunità Uil Liguria.

Parteciperà anche una rappresentanza di studentesse e studenti del liceo Chiabrera-Martini.

L’iniziativa di Conad

Conad è Donna. È questo il messaggio della campagna di raccolta fondi lanciata da Conad Nord Ovest e i Soci sul territorio in occasione della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne a favore di D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza, l’Associazione Nazionale che sostiene circa 21.000 donne attraverso il lavoro quotidiano di oltre 100 Centri antiviolenza e più di 50 Case Rifugio sul territorio nazionale, che lavorano in sinergia con gli enti locali per supportare migliaia di donne e ragazze nel percorso per riconquistare la propria vita.

Grazie all’iniziativa “Aggiungi 1€ alla tua spesa “, dal 25 al 27 novembre, attraverso una raccolta fondi attiva presso i punti vendita coinvolti della rete Conad Nord Ovest di Toscana, Emilia (prov. Bologna, Modena, Ferrara, Imola), Lombardia (prov. Mantova), Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Lazio (comune di Civitavecchia) e Sardegna, i clienti Conad potranno aggiungere 1€ alla loro spesa in cassa e contribuire direttamente e sostenere le attività di 30 centri antiviolenza territoriali, molti di essi associati a D.i.re., che ogni giorno lottano contro la violenza di genere e offrendo alle donne nuove opportunità. L’iniziativa di sostegno poi proseguirà fino al 31 gennaio, collegandosi al catalogo miPremio Conad.

“È con grande orgoglio che rinnoviamo il nostro impegno a sostegno delle donne vittime di violenza e che ogni giorno combattono per il diritto all’eguaglianza e alla libertà. Dichiara il Presidente di Conad Nord Ovest Roberto Toni – Ogni giorno, grazie alla straordinaria sensibilità dei nostri Soci sul territorio ci impegniamo a tessere relazioni di fiducia con le Persone e le Comunità, cercando di rispondere concretamente alle richieste e ai bisogni dei territori in cui operiamo. Oggi insieme a D.i.Re vogliamo confermare il nostro impegno, con la certezza di trovare il sostegno di tanti clienti sensibili a questi temi che saranno a loro volta protagonisti come già in passato in iniziative dal così forte impatto sociale. Eva Dominici, Socia di Conad Nord Ovest in Liguria e membro del Consiglio d’Amministrazione della cooperativa prosegue confermando che “Avere l’opportunità di sostenere il lodevole lavoro delle associazioni del territorio che ogni giorno si impegnano per tutelare le vittime e costruire percorsi di rinascita per le donne non può che renderci orgogliosi. La diffusione della cultura del rispetto, della parità di genere e della prevenzione di ogni tipo di violenza deve guidare il nostro operato quotidiano. La valorizzazione del ruolo femminile è un elemento cardine, tanto più se consideriamo che nel sistema Conad Nord Ovest, la maggior parte dei nostri colleghi sono donne. È un grande vantaggio competitivo che ci permette di innovare e creare valore, condizioni essenziali per un futuro migliore”.

“Il supporto delle aziende e dei loro clienti è molto importante per sostenere il contrasto alla violenza sulle donne” dichiara Antonella Veltri, Presidente D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza. “Parlarne, informarsi e diventare parte attiva nel cambiamento sono azioni che ogni persona può portare avanti, attivando così il cambiamento culturale di cui abbiamo bisogno”.

L’iniziativa con D.i.Re – Donne in Rete contro la Violenza promossa da Conad Nord Ovest si inserisce nel grande progetto nazionale di sostenibilità “Sosteniamo il futuro” con cui Conad si impegna a sostenere una crescita ed uno sviluppo socioeconomico sostenibile nei territori in cui opera. Già da tempo il sistema Conad sostiene i diritti delle donne e negli ultimi otto anni ha devoluto alle associazioni D.i.Re – Donne in Rete contro la Violenza – e ActionAid oltre 629.000 euro complessivi a sostegno di progetti di formazione, sensibilizzazione e prevenzione.

Un impegno che si è ulteriormente consolidato grazie alla nascita della Fondazione Conad ETS e alla partnership nazionale con l’associazione Viva Vittoria OdV. Il 25 novembre, infatti, si terrà anche la tappa toscana, di un più ampio progetto nazionale con declinazioni locali, organizzata con i soci Conad Nord ovest di Grosseto: la Piazza Dante si vestirà di un’immensa opera condivisa realizzata con quadrati di maglia cuciti dalle donne in rete con un filo rosso per sensibilizzare e coinvolgere la cittadinanza, a partire dai giovani, per dire NO alla violenza sulle donne.

Sono 30 i centri antiviolenza territoriali sostenuti da Conad Nord Ovest con questa iniziativa, di cui 5 in Liguria: il Centro per non subire violenza Onlus di Genova, il Centro Antiviolenza ISV – Insieme senza violenza di Imperia, il Telefono Donna – Centro Antiviolenza di Savona, il Centro Antiviolenza “Artemisia Gentileschi” di Albenga e il Centro Antiviolenza “Irene” di La Spezia.