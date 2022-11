Le celebrazioni di Pertini a Stella, il rally ad Albenga, shopping e tanti eventi culturali previsti questo weekend nel savonese

Savonese. Le celebrazioni del presidente Pertini nella sua città natale, il rally ad Albenga, shopping ‘a cielo aperto’ in Valbormida, musica, teatro e molto altro in questo weekend di inizio novembre. E anche questo si prevede così ricco di occasioni per trascorrere del tempo fuori casa e in compagnia. Andiamo nel dettaglio.

A STELLA TRE GIORNI PER FESTEGGIARE IL PRESIDENTE PIU’ AMATO DAGLI ITALIANI

Grandi festeggiamenti a Stella per celebrare l’ex presidente della Repubblica, Sandro Pertini, proprio nella sua città natale. A partire da questo weekend e fino a lunedì 7 novembre compreso ci sarà “Per Sandro“: questo il nome che il Comune di Stella ha scelto per la tre giorni di arte e storia che culminerà domenica 6 novembre alle 11.30 con l’inaugurazione della statua dedicata a Pertini. Si tratta di una manifestazione a tutto tondo che vuole approfondire il ruolo dell’ex Presidente dalla sua gioventù savonese sino ai giorni alla guida della Repubblica Italiana (1978-1985). In programma convegni, musica, proiezioni, e molto altro.

L’ADRENALINA DEL RALLY AD ALBENGA

Per gli amanti delle quattro ruote, sabato 5 e domenica 6 novembre diventa realtà il 4° Giro dei Monti Savonesi Storico, rally organizzato dall’Asd Sport Infinity, in programma ad Albenga. La manifestazione sportiva avrà un percorso di 329,27 km, 72,54 dei quali relativi alle 8 prove speciali che interesseranno 3 tratti: Caso, che verrà percorsa due volte nella prima frazione, e Colle Scravaion e Colle Melogno, su cui i concorrenti effettueranno tre passaggi nella seconda tappa. Albenga, ovviamente, sarà il fulcro del rally e, oltre ad ospitare la partenza e l’arrivo, con relativa premiazione sul palco, sarà interessata da 4 Parchi Assistenza, tutti sul lungo Centa, e da 3 Riordini.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI MUSICA, A SAVONA IL CONCERTO CON ORGANO DI SILVIO CELEGHIN

Sabato 5 novembre appuntamento con la musica a Savona. In occasione della rassegna “Gli Organi della Diocesi di Savona-Noli”, promossa dall’Associazione Ensemble Nuove Musiche, si terrà il concerto di Silvio Celeghin. Uno dei più talentuosi organisti farà apprezzare la pienezza del suono dell’organo del Duomo di Savona, strumento del genovese Filippo Piccaluga, commissionato da Francesco della Rovere nel 1766. Il concerto sarà occasione per celebrare la ricorrenza del grande compositore e organista del passato, César Franck, di cui cade quest’anno il bicentenario della nascita. Celeghin proporrà due pagine importanti della letteratura per organo di Franck.

IL MERCATO RIVIERA DELLE PALME A CARCARE

Domenica 6 novembre arriva il Mercato Riviera delle Palme in Valbormida, precisamente a Carcare. L’appuntamento sarà in piazza Caravadossi, dove tanti banchetti offriranno l’occasione per fare shopping all’aria aperta. Qui saranno disponibili abbigliamento, accessori moda e golosità enogastronomiche che incontrano il gusto di tutti.

AL PARCO ASINOLLA TANTE ATTIVITA’ CON GLI ANIMALI E LA FESTA DI SAN MARTINO

Il parco Asinolla di Pietra Ligure propone invece un fine settimana all’insegna della natura. Tante le attività previste con gli animali per grandi e piccini, oltre occasioni per gustare buon cibo, tra cui quello di stagione, le castagne. Sabato ci sarà anche la Festa di San Martino che offrirà laboratori esperienziali. Ci aspetta quindi un weekend allettante per trascorrere del tempo libero in compagnia di amici e della famiglia.

L’ARTE DI RAFFAELE COLLINA A VADO LIGURE

Non manca l’arte. Sabato 5 a Vado Ligure, al Museo Martini, verrà inaugurata la mostra Raffaele Collina (1899-1968). Oltre 50 opere documenteranno l’intera produzione del maestro vadese. Il ricco catalogo permetterà di apprezzarne il percorso artistico arricchito da molti spunti inediti. Raffaele Collina era giunto giovanissimo, nel 1916, a Vado Ligure con la famiglia proveniente da Ravenna. Militare, sportivo, artista, Collina è stato un uomo poliedrico che si è dedicato anche all’esecuzione delle decorazioni ad affresco nel palazzo comunale di Savona, oltre che all’editoria e all’organizzazione di eventi. L’esposizione lo fa conoscere e lo celebra.

A FINALE LIGURE LO SPETTACOLO DELLA COMPAGNIA SALZ

Chiudiamo con il teatro. A Finale Ligure sabato ritornano i giovani artisti di Compagnia Salz per presentare lo spettacolo “Lidia_Storia di una masca” di e con Alice Bignone, regia di Ermanno Rovella. Lo show ha vinto all’unanimità la “X Borsa Lavoro Alfonso Marietti” dell’Accademia dei Filodrammatici di Milano e racconta la storia di una donna accusata di essere masca. A queste accuse lei arriva a credere e finisce per lasciare la vita nel paese e rifugiarsi nel bosco, dove scopre quella condizione liberatoria mai raggiunta altrove, in cui nulla le viene imposto e può avere accesso alla parte più fonda di sé stessa, alla parte di bestia, alla parte che grida senza che sia sconveniente: a quella parte lei si abbandona fin dove può.

Questi sono solo alcuni degli eventi in programma per questo fine settimana di inizio novembre, ma tanti altri sono presenti nella sezione Eventi di IVG.it, scoprili qui con una ricerca personalizzata.