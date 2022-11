Lavori sull’Aurelia a Noli, il sindaco scrive ad Anas: “Movieri al posto dei semafori per ridurre i disagi al traffico nei fine settimana”

Noli. Un servizio di movieri (in sostituzione dei semafori) per “meglio regolare il deflusso del traffico e di consentire il doppio senso di marcia nella galleria paramassi”. E’ questa la soluzione prospettata dal sindaco di Noli, Ambrogio Repetto, per contenere i disagi alla viabilità causati di lavori su Capo Noli e presso la galleria paramassi in una missiva inviata ad Anas e, per conoscenza, anche a prefetto e questore di Savona.

Secondo Repetto, nei fine settimana si viene a creare “fisiologicamente e sistematicamente” una “grave situazione di criticità viabilistica” in corrispondenza dei cantieri stradali regolati con impianti semaforici provvisori al chilometro 589+300 e presso la galleria paramassi, in prossimità del centro abitato.

“La situazione è degenerata da quando è stato istituito il nuovo cantiere per il rifacimento della galleria paramassi e nei giorni festivi e prefestivi risulta insostenibile: i due semafori che regolamentano il senso unico alternato sono distanziati di circa un chilometro e generano lunghissime code che paralizzano tutto il tratto compreso fra i due cantieri e la via Aurelia per chilometri”.

Secondo Repetto “il traffico risulta particolarmente congestionato in quanto i veicoli provenienti dal centro cittadino (lato monte) attraverso via Defferrari si immettono direttamente sulla via Aurelia, cosi come quelli provenienti dal parcheggio pubblico in piazzale Rosselli, adiacente al distributore di carburante (lato mare)”.

Tale situazione “non è tollerabile” e perciò Repetto chiede di prevedere “per i giorni prefestivi e festivi un servizio di movieri (in sostituzione dei semafori) per meglio regolare il deflusso del traffico e di consentire il doppio senso di marcia nella galleria paramassi nei fine settimana, anche in considerazione del fatto che al sabato e alla domenica il cantiere risulta chiuso”.