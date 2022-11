Lascia l’auto per un’ora in mezzo alla strada ostruendo parcheggi e passaggio: sanzionata

Cairo Montenotte. Lascia l’auto in mezzo alla strada ostruendo per circa un’ora il passaggio dei veicoli e i parcheggi per i disabili. Non contenta, al suo ritorno, inveisce contro la polizia locale intervenuta sul posto dopo una segnalazione.

È successo questa mattina, intorno all’ora di pranzo, nell’area vicino ai giardinetti di piazza della Vittoria a Cairo Montenotte.

La donna, probabilmente andata a fare compere in centro o al mercato, non si è preoccupata di nulla, anzi raccontano che fosse convinta di essere nel giusto e quindi di poter parcheggiare in quel luogo e modo. A dimostrazione di ciò, anche la sua reazione una volta tornata dall’auto: ha messo in moto e ha cercato di andare via. La polizia locale le ha così aperto la portiera per fermarla, tra le proteste della donna che poi ha consegnato i documenti agli agenti. “Cosa volete ancora? Ora basta, mollate la macchina”, ha urlato loro attirando l’attenzione dei passanti.

Sul posto è arrivato anche il carroattrezzi, chiamato dalla polizia locale, ma non è stato utilizzato. Una volta identificata, infatti, la donna è andata via alla guida della sua auto. Ma ora sarà costretta a pagare la sanzione per il suo parcheggio improvvisato.